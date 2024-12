video suggerito

A San Gregorio Armeno cartelli anti-caos per i turisti: indicano percorsi pedonali e orari dei divieti A San Gregorio Armeno installati i cartelli con i divieti per i pedoni. Aiuteranno i turisti a visitare i Decumani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

A San Gregorio Armeno installati i cartelli anti-caos per i turisti, con le indicazioni del dispositivo con i divieti per i pedoni adottato dal Comune per Natale 2024. Il grande assalto ai mercatini e alle botteghe dei presepi nella stradina dei Decumani è già partito negli scorsi giorni ed entrerà nel vivo a partire dal Ponte dell'Immacolata, per il quale è previsto l'arrivo di 180mila turisti a Napoli.

A San Gregorio Armeno installati i cartelli per i pedoni

Molti visitatori, però, non conoscono i divieti anche per i pedoni, con il senso unico pedonale a salire in vigore dal 29 novembre e fino al 24 dicembre 2024. In particolari giorni e determinate fasce orarie, infatti, entra in vigore il divieto di accesso pedonale dalla parte alta di piazza San Gaetano. Di conseguenza, a San Gregorio Armeno si può accedere solo dal basso, da via San Biagio dei Librai. I cartelli sono stati installati ieri mattina e aiuteranno ad evitare confusione e caos. Questo strumento si aggiunge ai tutor e agli infopoint in strada predisposti dal Comune.

Il piano di viabilità del Comune

I visitatori dovranno percorrere la via San Gregorio Armeno dall'intersezione con via San Biagio dei Librai in direzione di piazza San Gaetano. Il senso unico pedonale, come fanno sapere dall'amministrazione comunale, sarà istituito nei giorni "in cui è prevedibile un notevole aumento di afflusso di persone". Ecco, di seguito, le date e gli orari:

da venerdì 29 novembre a domenica 1 dicembre, dalle ore 9 alle ore 20;

da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, dalle ore 9 alle ore 20;

da venerdì 13 a domenica 15 dicembre, dalle ore 9 alle ore 20;

da giovedì 19 a lunedì 23 dicembre, dalle ore 9 alle ore 20;

martedì 24 dicembre, dalle ore 9 alle ore 14.