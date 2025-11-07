napoli
A San Giorgio a Cremano istituite tre zone rosse: dureranno tre mesi

Il Prefetto di Napoli Michele Di Bari istituisce tre zone rosse a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano: dureranno 90 giorni.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di repertorio
Tre zone rosse a San Giorgio a Cremano, nel Vesuviano. Lo ha deciso il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, dopo la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 31 ottobre. Il Prefetto, ha adottato un’ordinanza "contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, disponendo specifiche misure nelle aree considerate più “a rischio” di proliferazione di forme di illegalità diffusa o di criminalità (cosiddette “zone rosse”)", come si legge nella nota di Palazzo Salerno.

Le tre zone rosse nel Comune di San Giorgio a Cremano, sono le seguenti e dureranno tre mesi:

  • Zona Nord: via Aldo Moro, via Manzoni
  • Zona Centro: piazza Troisi, Villa Bruno, Villa Vannucchi
  • Zona Sud: largo Arso

Per novanta giorni, dunque, scatterà il "divieto di stazionamento nelle predette zone per i soggetti che assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti – determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree – e risultino già destinatari di segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per reati in materia di stupefacenti, reati contro la persona, reati predatori, invasioni di terreni o edifici, detenzione abusiva di armi, porto abusivo di armi, porto di armi e/o oggetti atti ad offendere", spiega la Prefettura. L'obbiettivo è quello di contrastare fenomeni criminali nelle aree indicate. "Con tali dispositivi", spiega ancora la Prefettura, "si intende fornire una risposta immediata ed efficace alle istanze di sicurezza della cittadinanza, per assicurate la vivibilità del contesto, il pacifico godimento degli spazi urbani e la fruizione delle infrastrutture di trasporto e di tutti gli spazi pubblici".

