Una fiaccolata in memoria della piccola Raffaella, morta a 3 anni. Lutto a San Cipriano d’Aversa Una fiaccolata in memoria di Raffaella, la bimba morta a soli 3 anni a San Cipriano d’Aversa. Il cordoglio del Comune e del sindaco Caterino: “Siamo sgomenti”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una fiaccolata in memoria di Raffaella, la bimba di tre anni morta domenica scorsa: in una comunità come quella di San Cipriano d'Aversa ancora scossa per la tragica morte della piccola, l'iniziativa è stata promossa dalla scuola materna frequentata dalla piccola che già da domenica aveva espresso il proprio cordoglio per la sua tragica scomparsa. "La Scuola Cartoonlandia per ricordare la piccola Raffaella organizzerà una fiaccolata oggi 07 dicembre 2021 alle ore 16.30, partirà dalla scuola per raggiungere l'abitazione della piccola. Vi invitiamo a partecipare bambini ed adulti", ha fatto sapere la scuola, che poi ha aggiunto che per questioni di viabilità la partenza avverrà all'altezza del trivio.

Tanti i cittadini accesi per l'evento: la morte della piccola Raffaella ha scosso l'intera comunità, lasciando attonite anche l'amministrazione cittadino. "Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la drammatica e improvvisa perdita della piccola Raffaella. Una tragedia che ci lascia sgomenti e a cui partecipa tutta la comunità cittadina", ha commentato il sindaco Vincenzo Caterino.

Ma anche dal comune di San Cipriano d'Aversa arriva, con una nota ufficiale, il cordoglio per la bimba scomparsa:

