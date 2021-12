Bimba di 3 anni muore durante il trasporto al Cotugno: sospetta meningite Una bimba di San Cipriano è deceduta durante il trasporto dall’Ospedale di Aversa al Cotugno di Napoli. In corso accertamenti, si sospetta sepsi meningococcica.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una bambina di 3 anni di San Cipriano d'Aversa è deceduta, ieri pomeriggio, durante il trasporto in ambulanza dall'Ospedale di Aversa all'Ospedale Cotugno di Napoli. La bimba, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, era stata già intubata ed era già deceduta quando è arrivata al Pronto Soccorso del nosocomio partenopeo. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime al personale sanitario che l'aveva presa in carico, da qui il viaggio disperato per portarla al Cotugno, centro specializzato nelle malattie infettive, che fa parte dell'Ospedale dei Colli, assieme al Monaldi e al Cto.

Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta. Sono in corso gli accertamenti per appurare le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio, si sospetta una sepsi meningococcica. In maniera precauzionale, al Cotugno è stata fatta la profilassi per la sua famiglia. La tragedia ha molto scosso la comunità di San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, e sono tantissimi i messaggi di vicinanza e solidarietà alla famiglia per la terribile perdita. Secondo le prime ricostruzioni, la bimba si sarebbe sentita male nella mattinata di ieri, da qui, l'intervento dei sanitari per prestarle le prime cure mediche e poi il trasferimento presso il centro ospedaliero di Aversa, nel Casertano, poi da qui presso il Cotugno, a Napoli, centro specializzato proprio nella cura delle malattie infettive. Purtroppo, però, come riferito dal Cotugno, la bimba sarebbe arrivata presso il pronto soccorso già priva di vita e il personale medico e infermieristico non avrebbe potuto fare altro che constatarne il decesso.