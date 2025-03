video suggerito

A Roccaraso dopo il "boom" crolla l'afflusso di turisti. E il sindaco annulla i controlli ai bus Il turismo campano a Roccaraso è tornato quello di sempre già a febbraio: l'effetto "26 gennaio" è durato 24 ore. Addio a filtri e numero massimo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nessuna nuova "invasione" di turisti, niente afflusso di turisti e bus: a Roccaraso è stato un fine settimana di assoluta tranquillità, come spiegato anche dalle autorità locali. E di conseguenza, addio alle ordinanze che erano nate per contenere il flusso turistico dopo il 26 gennaio scorso, quando un fiume di migliaia di persone aveva scelto la località abruzzese per trascorrere il fine settimana, mettendo a dura prova l'ordine pubblico. Ma quell'effetto è durato, appunto, un solo fine settimana, ed era stato "imputato" principalmente alle pubblicità di alcuni tiktoker, sebbene Roccaraso sia, tradizionalmente, una località particolarmente ambita dai napoletani e dai campani in genere fin dall'Ottocento.

Nel mese di febbraio, si è registrato un calo di presenze e prenotazioni per le agenzie di viaggio: se il 26 gennaio scorso si erano presentati 250 bus che aveva messo in tilt la statale 17, a inizio febbraio i bus erano già diventati 63, nell'ultimo fine settimana mensile scesi a 19, mentre nessun bus si è presentato nel primo fine settimana di marzo, come confermato anche da Francesco Di Donato, sindaco di Roccaraso. Anche Angelo Caruso, presidente della Provincia de L'Aquila, ha spiegato che si tratta di "un fenomeno che ha mezzo secolo di vita e abbraccia determinati momenti dell'anno, solitamente da metà gennaio a metà febbraio. Non si sono mai registrate grosse richieste a marzo. Per questo sarà allentata anche la macchina dei controlli che molto ha lavorato in questi fine settimana". E dunque, addio alla "dogana" sorta al confine tra Abruzzo e Molise, così come fine dei presidi e delle zone di filtro, e naturalmente del "numero massimo" di bus consentiti. Si torna alla normalità: da sottolineare, invece, che nonostante l'incertezza climatica, si sono registrate migliaia di presenze nei 7′ impianti sciistici del comprensorio dell'Alto Sangro.