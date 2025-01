video suggerito

Perché i napoletani amano Roccaraso: una storia iniziata alla fine del 1800 L'amore tra i napoletani e Roccaraso non è soltanto file di autobus, decine di migliaia di persone sulle piste da sci, traffico bloccato. È un amore antico, nato circa 200 anni fa.

A cura di Valerio Papadia

Domenica scorsa Roccaraso, località sciistica abruzzese tra le più conosciute in Italia, è stata invasa dai napoletani: 220 autobus provenienti dal capoluogo campano e dai dintorni hanno raggiunto la cittadina in provincia de L'Aquila, circa 10mila turisti si sono riversati sugli impianti sciistici, creando notevoli disagi alla circolazione automobilistica della zona. Ma l'amore tra i napoletani e Roccaraso non nasce di certo adesso, con gli autobus organizzati a poco prezzo – anche da influencer sui social – che partono da Napoli la domenica mattina e fanno ritorno in città alla sera. È un amore più antico, che affonda le sue radici addirittura nell'Ottocento.

Napoli e Roccaraso: un amore nato nell'Ottocento

Nel 1897, infatti, grazie a Giuseppe Andrea Angeloni, deputato del Regno d'Italia dopo l'Unità, viene inaugurata la ferrovia Sulmona-Isernia, che collega finalmente l'Abruzzo, e quindi anche Roccaraso, al Lazio e alla Campania. E così, già a fine Ottocento, Roccaraso – e in generale tutto l'Alto Sangro – comincia a farsi conoscere, sia come località turistica estiva ma soprattutto come meta invernale, attirando progressivamente sempre più turisti da Napoli e dalle città vicine.

È negli anni Venti del Novecento, però, che Roccaraso diventa un punto di riferimento per lo sci in Italia: nel 1922 nella cittadina della provincia de L'Aquila viene aperto uno dei primi sci club d'Italia. Sempre negli anni Venti, la presenza della famiglia reale, che spesso e volentieri soggiornava a Roccaraso, fa conoscere la località anche alle famiglie nobili napoletane, che cominciano a recarvisi in villeggiatura. Nel 1937, poi, Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, inaugurò anche un rudimentale impianto di risalita, facendo sì che Roccaraso diventasse una località sciistica vera e propria, tra le più rinomate nel Paese.

La fama di Roccaraso e il suo appeal hanno fatto sì che si costruissero strutture ricettive che, anche grazie a tariffe abbordabili, hanno attirato in città sempre più turisti.