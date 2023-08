A Quarto sei veicoli della raccolta differenziata erano senza assicurazione: sequestrati Sei mezzi per la raccolta differenziata senza assicurazione: scatta il sequestro a Quarto: si tratta di un rimorchio, quattro auto-compattatori e un Ape Car.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Sei veicoli della raccolta differenziata sono stati sequestrati a Quarto di Napoli dai carabinieri: erano tutti senza assicurazione. Si tratta di un rimorchio, quattro auto-compattatori e un Ape Car, tutti addetti alla raccolta differenziata nel comune flegreo. I carabinieri li hanno scoperti durante un banale controllo nei pressi dell'isola ecologica in Via Lenza Lunga, sotto al cavalcavia della Strada Statale 686 del Vecchio Mulino, a pochi passi dal Centro Commerciale Quarto Nuovo.

Durante il controllo, è emerso come tutti e sei i mezzi controllati non avessero l'assicurazione: e così, per un rimorchio, quattro auto-compattatori e un Ape Car, è scattato il sequestro, oltre ad una pesante multa alla società appaltatrice. I mezzi erano tutti adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti a Quarto di Napoli: ora però, a parte gli oltre cinquemila euro di multa, bisognerà capire se il Comune di Quarto impugnerà il contratto con la società appaltatrice per gravi motivi. Non è la prima volta che i comuni si trovano alle prese con mezzi non assicurati appartenenti a società appaltatrici: un fenomeno che sembra essere particolarmente diffuso. Lo scorso gennaio, in pieno centro a Napoli, venne scoperta perfino un'ambulanza sprovvista di assicurazione ed il guidatore che non aveva con sé la patente. facendo scattare così un sequestro del mezzo, che prestava regolarmente soccorso. E poche settimane fa, era stato scoperto uno scuolabus a Fisciano, in provincia di Salerno, privo di assicurazione e senza neppure la revisione obbligatoria: anche in quel caso era scattato il sequestro delle forze dell'ordine.