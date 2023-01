Napoli, l’ambulanza circola ma senza l’assicurazione: mezzo di soccorso sequestrato La scoperta dei poliziotti nel corso di un controllo in piazza Trieste e Trento, nel cuore di Napoli: il conducente dell’ambulanza è stato sanzionato anche per mancata esibizione della patente.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un'ambulanza che girava in strada – e di conseguenza effettuava interventi di soccorso – senza assicurazione: questa la scoperta effettuata dai poliziotti nel cuore di Napoli. Nel pomeriggio di ieri, domenica 22 gennaio, gli agenti della Sezione Nibbio dell'Ufficio di Prevenzione Generale della Questura di Napoli, impegnati in una serie di controlli in piazza Trieste e Trento, in pieno centro, hanno sottoposto a controllo anche un'ambulanza appartenente alla Misericordia di Casoria: è stato così che gli agenti hanno scoperto che il mezzo di soccorso era sprovvisto della copertura assicurativa.

L'autista dell'ambulanza non aveva nemmeno la patente con sé

In totale, sono state tre le violazioni al Codice della Strada che i poliziotti hanno contestato al conducente dell'ambulanza: oltre alla mancata copertura assicurativa, l'autista è stato sanzionato anche per omessa custodia di veicolo sottoposto a sequestro nonché per mancata esibizione della patente di guida.

Sorpreso a bordo di un'auto rubata: denunciato 39enne

Sempre ieri, in serata, nel quartiere Vomero invece un 39enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato per ricettazione. Il 39enne, insieme ad un complice – che è riusciti a darsi alla fuga a piedi – è stato intercettato a bordo di un'auto risultata rubata lo scorso sabato; a bordo della vettura, inoltre, vi erano diversi oggetti riconducibili al proprietario del veicolo rubato.