Uno scuolabus del Comune di Fisciano senza revisione e assicurazione scoperto dai Carabinieri Uno scuolabus del Comune di Fisciano è stato sequestrato dai carabinieri perché senza assicurazione né revisione. Il consigliere Barra: “Fatto gravissimo”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Uno scuolabus di proprietà del Comune di Fisciano è stato sequestrato dai carabinieri, dopo che i militari dell'Arma avevano scoperto che il mezzo fosse sprovvisto di assicurazione e privo di revisione. La verifica era scattata durante un normale controllo effettuato nel pomeriggio di oggi da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino.

Dalle verifiche effettuate dai militari dell'Arma, è emerso che lo scuolabus di proprietà del Comune di Fisciano fosse sprovvisto di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi, risultata scaduta da alcuni mesi, nonché privo anche della revisione periodica, come emerso dal controllo della carta di circolazione. Oltre al sequestro del mezzo, sono scattate anche le multe per circolazione con veicolo privo di assicurazione e circolazione con veicolo senza revisione, con annessa sospensione dalla circolazione stradale del mezzo.

"È un fatto gravissimo, se confermato, quello avvenuto oggi", ha commentato Gaetano Barra, consigliere comunale di Fisciano eletto con la lista civica Impegno e Trasparenza alle elezioni comunali del 2021, "Non garantire, in primis, la sicurezza dei bambini e in subordine quella di tutti gli altri cittadini, è di una gravità inaudita. Sono inevitabili le dimissioni del Sindaco e dell'assessore alla pubblica istruzione, che si riempiono la bocca, a loro dire, che a Fisciano i bambini sono la priorità. È la goccia che fa traboccare il vaso, quella di oggi. Questa amministrazione deve fare solo una cosa, andare a casa", ha scritto Barra sui propri profili social.