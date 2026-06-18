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Perquisizioni al Comune di Positano: nel mirino la gestione degli appalti pubblici dell’ex giunta

Questa mattina i carabinieri si sono recati negli uffici del Comune di Positano e hanno acquisito documenti; non è stata resa nota l’ipotesi di reato.
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A cura di Valerio Papadia
Un carabiniere durante il blitz al Comune di Positano
Un carabiniere durante il blitz al Comune di Positano

È scattato nelle prime ore della mattinata di oggi, giovedì 17 giugno, il blitz dei carabinieri negli uffici del Comune di Positano, perla della Costiera Amalfitana, nel Salernitano. Nella fattispecie, i carabinieri del Nucleo Investigativo della compagnia di Salerno, su disposizione della locale Procura della Repubblica, hanno acquisito documentazione relativa all'attività di gestione degli appalti pubblici da parte della precedente giunta comunale, guidata dall'ex sindaco Giuseppe Guida e se vi possano essere stati condizionamenti nell'affidamento degli stessi. Il blitz arriva a nemmeno un mese dall'elezione della nuova sindaca, Gabriella Guida, consigliere comunale di opposizione durante la precedente amministrazione.

Carabinieri controllano documenti al Comune di Positano
Carabinieri controllano documenti al Comune di Positano

L'attività dei militari dell'Arma non è passata inosservata a Positano, vista la presenza di numerose auto delle forze dell'ordine davanti al Municipio. I carabinieri, nello specifico, hanno acquisito faldoni e atti amministrativi, sui quali si concentreranno, ora, gli accertamenti più approfonditi dei magistrati della Procura di Salerno. Al momento, però, le autorità competenti non hanno fornito dettagli sull'operazione né sulle eventuali ipotesi di reato contestate.

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