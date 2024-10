video suggerito

A Quarto i funerali di Gabriele, il bimbo di 10 anni morto per un malore a scuola Si sono svolti a Quarto i funerali di Gabriele, morto a dieci anni per un malore in classe. Proseguono le indagini dei carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si sono svolti oggi nella chiesa del Gesù Divin Maestro di Quarto Flegreo i funerali di Gabriele, il bimbo di dieci anni morto dopo essere stato colto da un malore mentre era a scuola. La città si è stretta nel dolore della famiglia del piccolo Gabriele, accompagnando in un silenzio surreale l'arrivo della bara nella chiesa del Gesù Divin Maestro questo pomeriggio, in una città che oggi ha tenuto il lutto cittadino: presenti alla cerimonia funebre anche Antonio Sabino, sindaco di Quarto, ma anche il dirigente scolastico e i docenti della scuola frequentata dal bambino. Tutti in prima fila, accanto ai genitori, distrutti dal dolore assieme agli altri familiari.

Le esequie sono partite dal Policlinico Federico II di Napoli, dove il corpo era stato portato su disposizione del magistrato che si sta occupando della vicenda. Durante la cerimonia, il sindaco Sabino ha parlato di un "dolore di un'intera comunità", mentre il parroco don Gennaro ha ricordato che "Dio non è nostro nemico", invitando tutti a stare vicino alla famiglia di Gabriele: "non lasciamola sola, dimostriamo di essere una grande comunità".

Proseguono intanto le indagini delle forze dell'ordine che possano far luce sulla morte di Gabriele: le cause del decesso, al momento, sono sconosciute. Nei giorni scorsi si sono svolti gli esami autoptici sul corpo del bambino, dopo che la Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un'inchiesta sul tutto. Gli esiti non sono stati resi noti, ma probabilmente si saprà di più nei prossimi giorni: dopo gli accertamenti, la salma è stata "liberata" ed è stato possibile svolgere i funerali.