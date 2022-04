Si ferma il treno della Cumana: passeggeri a piedi sui binari per arrivare in stazione Guasto a un treno della Cumana all’altezza di Pozzuoli: passeggeri a piedi sui binari per raggiungere la stazione. Treni con ritardi di oltre 20 minuti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto di Campi Flegrei TV

Si ferma la linea della Cumana poco prima della stazione di Pozzuoli: e le persone sono costrette così a scendere dal treno per raggiungere a piedi l'uscita. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 10 aprile, lungo la linea della Cumana gestita dall'Ente Autonomo Volturno che collega Montesanto a Torregaveta, passando appunto per il popoloso comune flegreo di Pozzuoli.

A poche decine di metri dalla stazione di Pozzuoli stessa, il treno si è improvvisamente fermato a causa di un guasto. A quel punto, le persone a bordo dei vagoni hanno dovuto scendere dai vagoni per incamminarsi verso la stazione, camminando sui binari. Non ci sono state situazioni di pericolo, ma il tutto ha avuto forti conseguenze sulla circolazione dei treni successivi: oltre venti i minuti di ritardo accumulati dalle corse successive, con relativi disagi per i pendolari.

Non è la prima volta che negli ultimi giorni la linea della Cumana gestita dall'Eav (che gestisce anche la linea della Circumvesuviana e quella della Circumflegrea), è sottoposta a disagi dovuti a guasti, problemi tecnici e via dicendo. Creando in questo modo situazioni di difficoltà per i passeggeri, sempre più spesso costretti a fare i conti con i continui disagi del trasporto pubblico campano. Pochi giorni fa un uomo, in forte stato di agitazione, si era sdraiato invece sui binari della Circumflegrea, causando il blocco della circolaziione fin quando le forze dell'ordine non sono riuscite a farlo alzare e portarlo via.