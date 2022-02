Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, si sdraia sui binari e blocca tutti i treni delle Circumflegrea Uomo si sdraia sui binari e blocca tutti i treni della Circumflegrea, la linea Eav che collega Montesanto a Licola e Quarto, passando per Soccavo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Uomo si sdraia sui binari e blocca tutti i treni della Circumflegrea, la linea Eav che collega Montesanto a Licola e Quarto, passando per Soccavo. È accaduto questa mattina. L'autore del gesto è una persona trovata in forte stato di agitazione. I disagi sono durati circa un quarto d'ora. A segnalare l'accaduto il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio: "Stamattina – scrive sul suo profilo social – un esagitato si sdraia sui binari farfugliando frasi incomprensibili e bloccando la circolazione della Circumflegrea. Costretti ad allertare le forze dell’ordine che lo portano via. Succede anche questo".

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, a compiere il gesto sarebbe stato un uomo di giovane età. L'uomo era in un forte stato di agitazione, ma non si conoscono al momento i motivi. Sul posto è intervenuto anche il personale dell'Eav, per sincerarsi delle sue condizioni. Poi, l'allarme alle forze dell'ordine per prendersi cura dell'uomo e per poter ripristinare il più presto possibile la circolazione dei treni della Circumflegrea.