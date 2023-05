A Pozzuoli e Quarto 65 bambini non vanno a scuola: denunciati 105 mamme, papà e tutori Indagine dei carabinieri sulla dispersione scolastica nell’area flegrea: 65 bambini tra 8 e 14 anni non hanno frequentato la scuola dell’obbligo.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Pozzuoli e Quarto, nell'area metropolitana di Napoli, 65 bambini minori di 14 anni non hanno frequentato la scuola dell'obbligo quest'anno. Nei guai 105 mamme, papà e tutori, denunciati per inosservanza dell'obbligo di istruzione. È l'esito dell'indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli sulla dispersione scolastica nell'area flegrea: si tratta di 65 bambini, tra 8 e 14 anni, che hanno disertato le lezioni senza validi motivi.

L'indagine dei carabinieri

L’anno scolastico volge al termine e porta con sé un bilancio fatto non solo di voti ma anche di esperienze e ricordi. C’è però – nonostante siamo nel 2023 – chi questa possibilità non l’ha sfruttata e chi soprattutto non ha fatto nulla per evitare di far perdere questa grandissima opportunità. I Carabinieri, da sempre in prima linea nel contrasto alla dispersione scolastica, lo sanno bene ed hanno monitorato l’intero anno accademico in sinergia con le istituzioni scolastiche, capisaldi di una società civile.

Ed è così che i militari della compagnia di Pozzuoli hanno raccolto dati allarmanti proprio in quel di Pozzuoli e nella vicina Quarto.

Denunciati 105 mamme e papà e tutori

Denunciate per inosservanza dell'obbligo di istruzione 105 persone. Padri, madri o comunque tutori esercenti la patria podestà colpevoli di non aver fatto seguire il percorso scolastico ai propri figli. 65 sono infatti i minorenni – di età compresa tra gli 8 e i 14 anni – che non hanno frequentato la scuola dell’obbligo. I carabinieri di Pozzuoli hanno segnalato i diversi nuclei familiari sia alla Procura ordinaria che a quella dei minorenni di Napoli. Informati ovviamente anche ai servizi sociali competenti per territorio.

A Napoli 558 segnalazioni per dispersione scolastica in 3 mesi

A Napoli negli ultimi 3 mesi del 2022, centinaia di bambini non sono andati a scuola. Sono ben 558 le segnalazioni di evasione scolastica arrivate in tre mesi al Comune di Napoli, da ottobre a dicembre 2022, quando è stata attivata la piattaforma sulla dispersione scolastica. Sono i quartieri di periferia a segnare i dati peggiori, con le Municipalità VII (Miano, Secondigliano, S. Pietro a Patierno) e VIII (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia) che contano oltre 100 segnalazioni a testa (101 la VII, 114 l'VIII), tallonate dalla VI Municipalità (San Giovanni, Barra e Ponticelli) che abbraccia la zona orientale, a 91 segnalazioni.