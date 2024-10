video suggerito

A Pozzuoli chiusa una discoteca abusiva: all’interno c’erano 400 persone Una discoteca abusiva nel cuore dei Campi Flegrei: al suo interno 400 persone. La scoperta della Polizia Municipale di Pozzuoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una discoteca abusiva è stata scoperta a Pozzuoli, nei Campi Flegrei, da parte della polizia municipale puteolana. L'attività era registrata come una di sola somministrazione di bevande, ma in realtà al suo interno c'erano circa 400 persone intente a ballare. I caschi bianchi della municipale di Pozzuoli, dopo aver controllato tutta la documentazione, ha dunque proceduto allo sgombero.

Una discoteca abusiva che, di fatto, si trovava nel cuore dei Campi Flegrei: dopo aver fatto defluire i clienti all'esterno in maniera sicura, la Polizia Municipale ha chiuso il locale, mentre il titolare è stato denunciato all'Autorità giudiziaria in quanto era sprovvisto dell'agibilità prevista dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) nonché del certificato di prevenzione incendi. Inoltre, è scattata anche una multa perché diffondeva musica oltre le ore 24 come previsto dal Regolamento acustico comunale.

Controlli che in questi giorni continueranno in tutte le zone della movida puteolana: trattandosi una zona altamente sismica, un locale abusivo pieno di centinaio di persone rischia infatti di diventare pericolosissimo in caso di scosse sismiche, oltre ad essere illegale perché non in regola con tutta la documentazione.