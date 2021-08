A Positano c’è Dwyane Wade, ex campione di basket dell’Nba L’ex cestita statunitense, tre volte campione Nba con i suoi Miami Heat, è in vacanza a Positano con la famiglia. Su Instagram, Wade sta aggiornando pressoché in tempo reale i fan sulla sua permanenza in Costiera Amalfitana, tra gite in barca, cene. L’ex giocatore di basket e consorte, l’attrice Gabrielle Union, si sono concessi anche una gita a Capri.

A cura di Valerio Papadia

Dwyane Wade e la moglie Gabrielle Union a Positano (Foto: Instagram/Dwyane Wade)

Uno dei giocatori di basket più forti e amati di tutti i tempi in vacanza in Costiera Amalfitana, a Positano per la precisione: stiamo parlando di Dwyane Wade, ex stella dei Miami Heat, con i quali è stato tre volte campione Nba (2006, 2012, 2013). L'ex cestista statunitense – che si è ritirato al termine della stagione 2019 – è a Positano insieme alla sua famiglia, come si evince dai post e dalle storie su Instagram con i quali sta aggiornando i suoi fan pressoché in tempo reale. Arrivato a Positano a bordo di uno yacht – durante la navigazione, l'ex cestista ha incrociato anche "A", lo yacht a vela più grande al mondo – Wade si sta concedendo qualche giorno di relax tra gite in barca – lui e sua moglie, l'attrice americana Gabrielle Union, sono stati avvistati anche a Capri – e cene, dal momento che è stato lo stesso campione a pubblicare in una storia una cena in famiglia da Chez Black, noto ristorante di Positano.

Chi è Dwyane Wade, ex stella dell'Nba

Anche chi non è appassionato di sport dovrebbe conoscere Dwyane Wade. Nato a Chicago nel 1982, il 39enne è stato uno dei più forti giocatori che abbiano calcato un parquet della National bastketball association, la lega americana di pallacanestro, la più famosa al mondo. Scelto nel 2003 dai Miami Heat in una delle classi di giocatori più forti di sempre – insieme a lui LeBron James e Carmelo Anthony, suoi grandi amici – Wade è stato una bandiera della franchigia della Florida: ha militato, infatti, soltanto con gli Heat – fatta eccezione per una parentesi ai Chicago Bulls, squadra della sua città, dopo la quale è tornato a Miami per chiudere la carriera – con i quali ha vinto ben tre titoli Nba.