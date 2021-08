Nerano, arriva “A”, lo yacht a vela più grande del mondo con i vetri a prova di bombe Di proprietà del miliardario russo Andrey Melnichenko, l’imbarcazione è lunga 143 metri, caratteristica che la rende lo yacht a vela più grande al mondo: attualmente si trova al largo di Nerano, nella Penisola Sorrentina. Altamente tecnologico, lo yacht è un fiore all’occhiello anche per quanto riguarda la sicurezza: è dotato di telecamere a circuito chiuso e vetri a prova di bombe.

A cura di Valerio Papadia

La bellezza e l'eleganza di un veliero unite all'affidabilità e alle prestazioni di uno yacht ultra-moderno: è tutto questo "A", lo yacht a vela più grande del mondo, ancorato al momento al largo di Nerano, in Penisola Sorrentina, nel Golfo di Napoli. Lungo 143 metri – caratteristica che ne fa, appunto, lo yatch a vela più grande al mondo – "A" è di proprietà del miliardario russo Andrey Melnichenko, che l'ha chiamato così proprio per le iniziali del suo nome e di quello della moglie, l'ex cantante e modella Aleksandra Nikolic. Curiosamente, il nome "A" è stato adottato dal miliardario russo anche per far sì che il suo yacht comparisse per primo in tutti i registri.

"A" è costato 430 milioni di dollari: ecco perché

Costruito nel 2015 nel cantiere navale Nobiskrug & Dykstra, in Germania, lo yacht "A" è costato la bellezza di 430 milioni di dollari. La progettazione degli esterni e degli interni è stata affidata a due maestri nel loro campo, entrambi francesi: i primi sono stati realizzati da Jacques Garcia, mentre i secondi da Philippe Starck. A bordo, in navigazione, possono essere ospitate fino a 20 persone, mentre sono 54 i membri dell'equipaggio. Le vele di "A", distribuite sui tre alberi, sono state tessute negli Stati Uniti e sono più grandi di un campo di calcio.

Il super yacht a vela è dotato di piscine, vasche idromassaggio, di una camera subacquea per l'osservazione dei fondali, di una pista per l'atterraggio di elicotteri. Gioiello di tecnologica, dal momento che tutto può essere controllato grazie a uno schermo touch, è anche un fiore all'occhiello per la sicurezza: è dotato infatti di telecamere a circuito chiuso e addirittura di vetri a prova di bombe.

Chi è Andrey Melnichenko

Nato in Russia nel 1972, Andrey Melnichenko è uno degli uomini più ricchi del Paese e del mondo, dal momento che detiene le quote di maggioranza del gruppo EuroChem (produttore di fertilizzanti) e delle compagnie energetiche SUEK e Siberian Generating Energy Company. Secondo Forbes, lo scorso mese, nel luglio del 2021, il patrimonio stimato di Melnichenko era di 19,8 miliardi di dollari, il che lo rende il settimo uomo più ricco di Russia e 95esimo uomo più ricco al mondo.