A Porta Capuana sequestrate 1500 maschere di Carnevale pericolose per i bimbi Operazione della Polizia locale dell'Uo San Lorenzo: blitz nei negozi di via Capuana e via Duomo.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Porta Capuana sequestrate quasi 1.500 maschere di carnevale, coroncine e altri gadget completamente abusivi e pericolosi pronti per essere venduti ai bimbi napoletani. A scoprire il materiale illegale sono stati gli agenti dell’Unità Operativa San Lorenzo della Polizia Locale di Napoli, guidati dal Comandante Gaetano Frattini, impegnati in un'operazione di controllo sul territorio in vista del Martedì grasso del 13 febbraio, finalizzata alla tutela e alla salvaguardia della salute dei bambini.

I caschi bianchi hanno sequestrato molti accessori di Carnevale destinati ai bambini, ai sensi del Decreto Legislativo 54 del 2011 poiché privi del marchio CE, privi dei lotti e dei dati d’importazione, nonché delle avvertenze e delle specifiche tecniche e delle indicazioni dell’età d’uso. Si tratta di prescrizioni tassative, previste dal Ministero della Salute, che non possono assolutamente mancare sui prodotti in commercio.

I sequestri in via Capuana e via Duomo

Gli agenti hanno controllato numerose attività in via Capuana e in via Duomo. In un negozio a via Capuana sono stati sequestrati 460 coroncine, 411 cerchietti luminosi e 17 bacchette luminose. In un altro esercizio commerciale della stessa strada, sequestrati 92 spade laser luminose e 345 bacchette luminose. In un terzo negozio, prelevati 15 fermacapelli luminosi, 20 bacchette luminose e 15 spade laser luminose. Mentre in via Duomo sono stati sequestrati 75 pupazzi di peluche non a norma. L’operazione è stata finalizzata alla sicurezza dei minori, quali destinatari dei prodotti. I bimbi, infatti, possono venire a contatto con sostanze nocive o di particolare pericolosità.