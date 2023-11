A Ponticelli spari nella notte dopo il ferimento del 18enne: secondo raid in 24 ore nella zona Colpi di pistola sono stati segnalati nella notte a Napoli Est, nell’area ritenuta sotto il controllo del clan Casella; rinvenuti 8 bossoli calibro 9×19.

A cura di Nico Falco

Secondo raid in appena 24 ore a Ponticelli, periferia Est di Napoli: nella notte la Polizia è intervenuta nei pressi di via Luigi Franciosa per segnalazione di colpi d'arma da fuoco. È la stessa zona dove, nella notte tra giovedì e venerdì, era stato ferito un 18enne del posto, trasportato al Pronto Soccorso della clinica Villa Betania. Sull'episodio di stanotte indaga la Polizia di Stato, al momento non si esclude che tra i due eventi possa esserci un collegamento.

Questa notte, intorno alle 00.50, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli sono intervenuti in largo Molinari, a ridosso di via Franciosa, per la segnalazione di spari; non sono stati riscontrati danni e i controlli sul posto e negli ospedali non hanno evidenziato la presenza di feriti, ma a terra i poliziotti hanno rinvenuto 8 bossoli calibro 9×19.

La notta scorsa, invece, i carabinieri della stazione di Ponticelli avevano raggiunto il Pronto Soccorso di Villa Betania, dove era stato accompagnato un 18enne del posto, ferito da proiettili a entrambe le gambe; medicato e trattenuto in osservazione, il giovane era stato giudicato non in pericolo di vita. Le circostanze restano da verificare, il ragazzo avrebbe raccontato di essere stato colpito da due sconosciuti mentre si trovava in strada in via Franciosa; sul posto erano stati rinvenuti alcuni bossoli.

L'area è ritenuta il fortino del clan Casella, alleato ai De Luca Bossa e rivale dei De Micco e dei De Martino, nell'ennesima guerra di camorra che vede contrapposti gruppi legati ai due cartelli della criminalità organizzata napoletana, ovvero l'Alleanza di Secondigliano e i Mazzarella.