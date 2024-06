A Piazza del Gesù i funerali di Vincenzo Fiorillo, il 91enne morto per una spinta a Napoli

video suggerito

Giuseppe Cozzolino

La vittima, il 91enne Vincenzo Fiorillo

Si terranno domani a Napoli alle 12 in Piazza del Gesù Nuovo a Napoli i funerali di Vincenzo Fiorillo, il 91enne morto nel capoluogo partenopeo dopo una spinta che lo aveva fatto cadere rovinosamente a terra. Ad aggredirlo era stato un 25enne incensurato tedesco che vive come senza fissa dimora a Napoli: non sono ancora chiari i motivi dell'aggressione, nonostante le indagini in corso.

Da quanto ricostruito finora, Vincenzo Fiorillo era all'esterno del Bar Fiorillo, gestito dal figlio in piazza Bellini e fondato proprio 64 anni fa dallo stesso Vincenzo, nel cuore della movida partenopea. Improvvisamente, il 25enne lo avrebbe aggredito, e con una spinta lo avrebbe fatto cadere a terra, procurandogli una emorragia cerebrale. L'uomo, nonostante l'immediato ricovero in ospedale, è apparso fin da subito in condizioni gravissime e dopo quasi un mese di agonia si è spento nonostante i tentativi disperati dei medici all'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. Il 25enne, che tentò la fuga, venne poi inseguito e fermato: inizialmente fermato per resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni gravissime, con la morte di Vincenzo Fiorillo ora deve rispondere di omicidio.

Il 25enne, risultato incensurato, era già noto ai servizi sociali: come aveva poi confermato l'assessore Luca Trapanese, lo stesso 25enne soffrirebbe di problemi mentali e avrebbe più volte rifiutato aiuti. Era conosciuto anche nel luogo dove è avvenuta l'aggressione, tanto che in passato non erano mancate offerte di colazione proprio da parte del bar dove poi è avvenuta la tragedia. Ancora un mistero su cosa abbia fatto scattare la "molla" nella mente dell'uomo.