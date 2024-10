video suggerito

A Napoli vietato sostare con l’auto accesa: c’è troppo smog, sforati i limiti di pm10 nel 2024 Il sindaco firma l’ordinanza urgente in materia di qualità dell’aria. Sarà in vigore fino a dicembre. Vietati anche i falò. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli c'è troppo inquinamento. Sforati i limiti di pm10, le polveri sottili, per 35 giorni nel 2024. Scatta l'ordinanza urgente anti-smog, firmata dal sindaco Gaetano Manfredi: vietato sostare con il motore dell'auto acceso, stop ai falò di legna e vegetali, divieto di utilizzo di generatori a biomasse per gli impianti termici a legna e a pellet con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle. I divieti saranno in vigore dal 1 ottobre fino al 31 dicembre 2024.

Si tratta di una ordinanza urgente in materia di qualità dell’aria. Il 6 settembre scorso, infatti, l'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, ente deputato al controllo ed al monitoraggio della qualità dell’aria, ha comunicato al Comune di Napoli il superamento oltre 35 giorni del limite di 50 μg/m3 di PM10, con riferimento alla centralina denominata NA08 Ospedale Pellegrini.

L'ordinanza anti-smog di Manfredi

Una situazione che ha fatto scattare le misure anti-smog previste dalla Legge Regionale 36 del 2020 e dal Decreto Legislativo 267/2000. A seguito di comunicazione da parte dell'ARPAC di superamento oltre 35 giorni dei valori limite di 50 µg/m3 di materiale particolato (PM10), infatti, come previsto dalle norme nazionali e regionali in materia di qualità dell'aria, a tutela della pubblica e privata incolumità e per la salute umana il Comune ha l'obbligo di adottare misure emergenziali per contrastare il fenomeno provocato principalmente da condizioni meteorologiche e climatiche sfavorevoli.

L'ordinanza prevede, pertanto, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2024 i seguenti divieti:

DIVIETO di combustione all’aperto anche per abbruciamento di residui vegetali in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi di legna accatastata;

di combustione all’aperto anche per abbruciamento di residui vegetali in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri cubi di legna accatastata; DIVIETO di utilizzo generatori a biomasse per gli impianti termici a legna e a pellet con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle;

di utilizzo generatori a biomasse per gli impianti termici a legna e a pellet con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle; DIVIETO per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.