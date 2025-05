video suggerito

A Napoli un'edicola votiva per McTominay: la nicchia era vuota dopo la scomparsa del quadro della Madonna In Vico San Nicola al Nilo a Napoli, c'è un'edicola votiva dedicata a McTominay: era vuota da qualche anno, dopo la scomparsa di un quadro della Madonna.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'edicola votiva apparsa da qualche notte. Foto Giancarlo Minniti / Facebook

Un'edicola votiva "dedicata" a Scott McTominay. Tra l'incredulità dei passanti e degli stessi residenti, nelle ultime ore in tanti hanno scoperto l'opera, che dev'essere apparsa per forza di cose negli ultimi giorni visto che si tratta di una zona altamente turistica, l'opera si appresta già a diventare meta di pellegrinaggio da parte dei tifosi azzurri.

La nicchia dove ora campeggia il volto dello scozzese del Napoli, in vico San Nicola al Nilo, in pieno centro storico, era vuota da qualche anno, dopo che era sparito un quadro della Madonna. E così un artista, per ora anonimo, ha ben pensato di ritrarvi il volto del centrocampista. La cornice, molto antica, si trova su un complesso monumentale del XVII secolo, in pieni Decumani. Oltre all'immagine di McTominay, la scritta McFratm, soprannome datogli da Mazzocchi e che il centrocampista scozzese ha spiegato di apprezzare, una sigla N4 che si riferisce ad un, per ora ancora da conquistare, quarto scudetto. Chiude tutto un pallone Super Santos che, forse, era già là, residuo di partite di calcetto tra ragazzini nel quartiere.

E non è escluso che nei prossimi giorni proprio McTominay non voglia recarsi a "battezzarlo" di persona. Il centrocampista scozzese, pagato 30 milioni di euro al Manchester United, con i suoi 12 gol e 4 assist è uno degli uomini-chiave del Napoli di Antonio Conte. E nel mese di aprile, con il suo rendimento straordinario, McTominay ha ottenuto anche il titolo di miglior calciatore del mese dall'Associazione Calciatore. Sperando di poter aggiungere qualche altro traguardo, magari con la squadra, nelle prossime settimane.

L'edicola votiva apparsa da qualche notte in vico San Nicola al Nilo. Foto Giancarlo Minniti / Facebook