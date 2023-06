A Napoli una targa per ricordare Tullio Pironti, vicino alla sua storica libreria La Commissione Toponomastica del Comune di Napoli ha approvato la proposta di apporre una targa per ricordare il libraio editore Tullio Pironti, morto nel 2021.

A cura di Nico Falco

Una targa ricorderà Tullio Pironti, lo storico editore e libraio napoletano morto ad 84 anni nel 2021: oggi è arrivata l'approvazione da parte della Commissione Toponomastica del Comune di Napoli, presieduta dal vicesindaco Laura Lieto. L'iniziativa era stata proposta dal consigliere Nino Simeone e aveva ottenuto la piena approvazione del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Con l'approvazione in Commissione si potrà procedere con l'iter previsto, per apporre la targa nei pressi della storia libreria di piazza Dante.

Volto molto noto nel mondo dei libri, il percorso di Pironti era cominciato tra gli anni '60 e '70: dopo un passato come pugile che lo aveva portato anche alla convocazione nella nazionale italiana di Boxe, Pironti aveva deciso di dedicarsi all'editoria, proseguendo nell'attività del padre e del nonno.

Nel 1972 aveva pubblicato "La lunga notte dei Fedayn" del giornalista Mimmo Carratelli, che anni dopo curerà la sua autobiografia, "Libri e cazzotti", che racconta il percorso da scugnizzo a pugile ad editore.

Successivamente era stato il primo a far conoscere in Italia autori di culto come Bret Easton Ellis, Don De Lillo e Raymond Carver ed aveva pubblicato "Il Camorrista" di Joe Marrazzo, il libro sulla vita del boss Raffaele Cutolo da cui qualche anno dopo fu tratto l'omonimo film di Giuseppe Tornatore con Ben Gazzara.

Nel novembre 2022, un anno e un mese dopo la morte di Tullio Pironti, era arrivata la proposta del libraio-editore Pasquale Langella, portata in consiglio comunale da Nino Simeone: intitolare a Pironti Largo Port'Alba, dove si trovava la storica libreria, o apporre una targa in sua memoria.