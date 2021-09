Napoli, è morto l’editore Tullio Pironti: aveva 84 anni A darne notizia, su Twitter, Francesco Nicodemo. Il noto editore si è spento all’età di 84 anni: fino a qualche anno fa, non era insolito incontrarlo all’esterno della libreria annessa alla casa editrice, in piazza Dante, nel cuore di Napoli. Pironti fu il primo a far conoscere in Italia autori cult come Carver, Ellis e De Lillo.

A cura di Valerio Papadia

Il mondo della cultura è in lutto per la morte di Tullio Pironti, noto editore napoletano, che si è spento all'età di 84 anni. Insieme alla statua del sommo poeta, Pironti era uno dei simboli di piazza Dante, nel cuore di Napoli, dove sorgevano la casa editrice e la libreria annessa, all'esterno della quale non era difficile incontrarlo fino a pochi anni fa. A dare notizia della scomparsa di Tullio Pironti è stato, su Twitter, Francesco Nicodemo, che ha scritto: "È morto il più grande editore napoletano, Tullio Pironti. Ha portato in Italia Ellis e Carver e pubblicato il Camorrista di Joe Marrazzo. Un pugile intellettuale che si è goduto la vita, fino all'ultimo round. Piazza Dante è più buia, Napoli è più sola senza il suo sorriso".

Ex pugile, peso weltre, convocato anche dalla nazionale italiana, Tullio Pironti decide, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta di dedicarsi all'editoria: la sua carriera comincia nel 1972, quando pubblica "La lunga notte dei Fedayn", libro del giornalista Domenico Carratelli, all'indomani degli attentati alle Olimpiadi di Monaco nei quali morirono nove atleti israeliani, cinque attentatori palestinesi e un poliziotto tedesco. Grazie alla sua attività di editore, poi, Tullio Pironti è stato il primo a far conoscere in Italia autori diventati di culto come Bret Easton Ellis, Don De Lillo e Raymond Carver, oltre a pubblicare "Il Camorrista" di Giuseppe Marrazzo, ispirato alla figura del boss Raffaele Cutolo dal quale è stato tratto il noto film di Giuseppe Tornatore con Ben Gazzara. Recentemente, Domenico Carratelli aveva curato l'autobiografia di Pironti, "Libri e cazzotti".