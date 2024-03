A Napoli una targa per ricordare il poliziotto eroe Nicola Barbato: sarà messa nel luogo dove fu ferito Presentata in consiglio comunale di Napoli la proposta per dedicare una targa commemorativa al poliziotto rimasto paralizzato in una operazione antiracket nel 2015 e deceduto il 9 marzo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Nicola Barbato, morto a 61 anni

Una targa per ricordare Nicola Barbato, il poliziotto eroe ferito gravemente durante un'operazione antiracket a Fuorigrotta nel 2015 e rimasto, purtroppo, da allora paralizzato e costretto su una sedia a rotelle. Barbato è deceduto il 9 marzo scorso, all'età di 61 anni, per complicazioni legate ad una polmonite. La sua morte ha molto scosso tutta la comunità. A dargli l'ultimo saluto il giorno del funerale è arrivato anche il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, che era suo amico dai tempi nei quali lavoravano assieme nella Squadra Mobile della Questura di Napoli.

La proposta di una targa commemorativa è stata presentata in consiglio comunale dal consigliere Salvatore Flocco e dovrà essere approvata dall'assemblea cittadina. "Da vigile del fuoco operativo oltre che da consigliere comunale – commenta Flocco a Fanpage.it – conosco il sacrificio di chi indossa una divisa e riveste ruoli operativi".

Nicola Barbato, targa in via Leopardi a Fuorigrotta

La targa potrebbe essere posizionata in via Leopardi davanti alla Stazione Fuorigrotta della Cumana, nei pressi del luogo dove Barbato fu ferito il 24 settembre 2015. Quel giorno, insieme al sovrintendente Giuseppe Tuccillo, Barbato si era finto un dipendente di un negozio di giocattoli che era finito nel mirino della camorra. All'uscita, uno degli estorsori li raggiunse nell'automobile e, dal sedile posteriore, aprì il fuoco: Barbato venne colpito alla nuca, il collega rimase ferito ma non in modo grave.

L'autore della sparatoria venne arrestato tre giorni dopo. Barbato fu trasportato urgentemente in ospedale, dopo un lungo coma cominciò il percorso di riabilitazione. Il poliziotto venne promosso per meriti straordinari, nel 2016 venne insignito della Medaglia d'Oro al valor civile. Nel 2022 ha ricevuto l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana.

La proposta in consiglio comunale a Napoli

Nel consiglio comunale di Napoli, che ha già dedicato a Barbato un minuto di silenzio nella seduta dell'11 marzo, è stato presentato un ordine del giorno, a firma del consigliere Flocco, per dedicare una targa commemorativa al sovrintendente della Polizia di Stato Nicola Barbato.

Nato e residente a Carinaro, in provincia di Caserta, nella sua carriera in divisa era stato agente della Squadra Mobile di Napoli dove si era distinto per la sua determinazione e il suo impegno nella lotta al crimine.

E, ancora:

Appare opportuno omaggiare il sovrintendente della Polizia di Stato Nicola Barbato per il suo coraggio e spirito di servizio dimostrato quando era di servizio presso la Questura di Napoli e comunque per tutta la sua carriera lavorativa prevedendo l’apposizione di una targa commemorativa sul luogo dove è stato ferito.

Per questi motivi, l'odg impegna:

il Sindaco e la Giunta del Comune di Napoli a a prevedere la collocazione di una targa commemorativa in via Leopardi davanti alla stazione Fuorigrotta della Cumana, luogo dove venne fu ferito, il sovraintendente Nicola Barbato per ricordarne il sacrificio, il senso di dovere e l'amore per Napoli.