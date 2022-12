A Napoli una pizza in bronzo di 2 metri per omaggiare l’arte del pizzaiolo: ipotesi piazza Municipio La scultura, opera del maestro Lello Esposito, è stata commissionata dall’Associazione Verace Pizza Napoletana. Proposta in Comune per installarla in una piazza di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

La scultura di Lello Esposito. Foto pubblicata su Fb da Associazione Verace Pizza Napoletana

Una pizza in bronzo del diametro di due metri per omaggiare l'arte del Pizzaiuolo Napoletano, patrimonio dell'Unesco. La scultura, opera del maestro Lello Esposito, potrebbe essere installata in una piazza rinomata del centro storico, come piazza Municipio o piazza Trieste e Trento. L'opera è stata realizzata su commissione dell'Associzione Verace Pizza Napoletana ed è stata la protagonista della cerimonia di apertura della III edizione delle Olimpiadi della Vera Pizza Napoletana a cura di Avpn.

L'associazione adesso vorrebbe trovarle una collocazione in una piazza importante della città. La proposta arriva domani in consiglio comunale, attraverso una mozione firmata dalla consigliera e vice-presidente del consiglio, Flavia Sorrentino.

Cosa rappresenta la scultura della pizza

La scultura in bronzo, realizzata dall'artista Lello Esposito, è un vero e proprio monumento alla pizza. Raffigura una pizza margherita, del diametro di due metri, a simboleggiare l'anima napoletana della pizza, con quattro foglie di basilico disposte a quadrifoglio, in segno di buon auspicio, e 12 fette di mozzarella.

A maggio 2021 l'associazione Avpn ha presentato domanda per il bando di “opere ispirate ai temi Made in Naples e We are Napoli da installare temporaneamente in luoghi pubblici e di interesse culturale della città”.

Per la consigliera Sorrentino, che ha presentato la mozione, “l'opera è meritevole di un luogo caratterizzante per la città di Napoli e per i turisti, in modo da potersi trasformare in un simbolo promotore della città di Napoli e di un'arte antica, quella del Pizzaiuolo Napoletano.”

Dove potrebbe essere installata

Le ipotesi sono varie. I luoghi individuati dall'associazione nella richiesta sono: piazza Municipio, piazza Carità, piazza Trieste Trento lato Palazzo Reale, piazza Matteotti o piazza Sette Settembre. Se la richiesta dovesse essere approvata, partirà poi l'iter burocratico per acquisire tutte le autorizzazioni. Il collocamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico dell'associazione.