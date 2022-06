A Napoli un ristorante ha allestito i tavolini all’interno di un cantiere A Napoli spuntano tavolini da ristorante all’interno di un cantiere per il rifacimento della strada: indaga la Municipale, la foto scattata su via dei Tribunali.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tavolini apparecchiati nel bel mezzo di un cantiere del centro storico di Napoli: una trovata goliardica o una vera e propria "postazione" destinata ai clienti? Per ora il dubbio c'è: l'immagine ha fatto rapidamente il giro della Rete, arrivando anche al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha girato il tutto alla Polizia Municipale di Napoli, che dovrà fare i relativi controlli.

La foto su via dei Tribunali, nel cuore di Napoli

La foto è stata scattata nei pressi di via dei Tribunali, dal lato del Sedile Capuano. Al centro di un piccolo cantiere per il rifacimento del suolo pubblico, opportunamente transennato e con il divieto d'accesso ben in vista, qualcuno dei locali vicini ha ben pensato di portare alcuni tavolini e apparecchiarli, pronti per la cena. Trovata pubblicitaria, gesto goliardico, provocazione o una occupazione abusiva di suolo pubblico, in questo caso particolarmente pericolosa visto che è all'interno di un cantiere? Al momento non è dato saperlo: la Polizia Municipale di Napoli sta svolgendo le proprie indagini.

Borrelli: "Caso al limite dell'incredibile"

Secondo Francesco Emilio Borrelli, il consigliere regionale dei Verdi che ha segnalato la vicenda alla Polizia Municipale di Napoli, quello dei tavolini all'interno di un cantiere sarebbe "l'ennesimo caso al limite dell’incredibile del fenomeno dei tavolini selvaggi che, specie in estate, caratterizza diverse strade partenopee", ribadendo che "ci troviamo di fronte a un caso dove la sicurezza e l’igiene sono evidentemente impraticabili. Bisogna porre la massima attenzione di fronte a questi casi per evitare che incauti avventori possano avere spiacevoli disavventure".