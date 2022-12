Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli tutti i tram fermi per strada, c’è un guasto alla rete elettrica: bloccati all’improvviso I mezzi dell’Anm si sono fermati all’improvviso sui binari in mezzo alla strada a causa di un guasto alla rete elettrica.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tutti i tram fermi a Napoli questa mattina per un guasto alla rete elettrica. I mezzi gestiti dall'Anm delle linee 1 e 4 si sono bloccati all'improvviso sui binari al centro delle strade, contemporaneamente e in diverse zone della città. I passeggeri sono stati fatti scendere in sicurezza dal personale di bordo. L'azienda della mobilità cittadina si è scusata per i disagi e ha comunicato la sospensione temporanea del servizio per i tram 1 e 4 a causa di "un guasto tecnico".

Tecnici al lavoro per risolvere il guasto

Lo stop è avvenuto attorno alle 11,45 di oggi, venerdì 9 dicembre 2022. I tecnici di Anm sono già al lavoro per cercare di individuare il problema e risolverlo nel più breve tempo possibile.

Da questa mattina, inoltre, sono state deviate alcune linee bus:

Le Linee191 e 196, a causa lavori in viale Ernest Hemingway, hanno deviato temporaneamente il percorso. La Linea 191, proveniente da via Salgari, non svolta per via Hemingway ma prosegue su via Grimm e proprio percorso. La Linea 196 in partenza dal Brin, giunta in via Salgari, non svolta per via Hemingway ma prosegue su via Grimm, via Fausto Coppi e sul proprio percorso.

La Linea 178 a causa lavori stradali in via Plebiscito a Piscinola, ha deviato temporaneamente il percorso. Proveniente dal Museo, giunta in via Vittorio Veneto, svolta per via Janfolla, via Vicinale Vigna, via Dietro la Vigna, alla rotatoria inverte la marcia effettuando temporaneamente il capolinea alla fermata 3213 di via Dietro la Vigna.

Anm ha comunicato anche che in occasione della manifestazione Sanità Ta-Ta, nella giornata di oggi, 9 dicembre, l'orario di apertura dell'ascensore Sanità sarà eccezionalmente prorogato fino alle ore 1,00 del giorno 10 dicembre. Contestualmente, dalle ore 13,00 sarà sospeso l'esercizio della linea C52, la cui ultima partenza programmata sarà alle ore 12,20.