Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli tutti i tram bloccati per 2 ore, allagati i binari a Vigliena Tram bloccati dalle 8,30 alle 10,00 stamattina per allagamenti a via Vigliena dopo la bomba d’acqua. L’Usb: “Inascoltati i nostri appelli”

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Napoli tutti i tram bloccati per 2 ore questa mattina a causa dell'allagamento dei binari a Vigliena, all'uscita del deposito di San Giovanni a Teduccio. I mezzi su rotaia Anm sono rimasti fermi dalle 8,30 circa, quando su Napoli si è abbattuta una forte pioggia che ha causato diversi allagamenti in città, e fino alle ore 10,00, quando il servizio è tornato attivo. A segnalarlo Marco Sansone, coordinatore del sindacato di base Usb: "Ogni volta che piove un po' più del consueto – spiega Sansone – si allaga la sede tranviaria e si blocca la circolazione dei tram. Tutti fermi dalle ore 8,35. Solo attorno alle ore 10,00 è stato ripristinato il servizio".

Usb: "Le nostre denunce inascoltate"

"Siamo alle solite – riprende Marco Sansone, sindacalista Usb – quando piove via Vigliena, a Napoli Est, si allaga. Inutili, a quanto pare, le nostre segnalazioni che abbiamo fatto negli scorsi mesi. Chiediamo un intervento urgente all'amministrazione per risolvere questo problema". La zona di via Vigliena e dell'uscita dei tram dal deposito di San Giovanni a Teduccio è stata oggetto di riqualificazione proprio negli ultimi anni. Da qui, la segnalazione dell'Usb per chiedere verifiche e interventi che possano eliminare gli avvallamenti e migliorare il drenaggio delle acque piovane, in modo da scongiurare nuovi rischi di allagamento e di conseguente blocco della circolazione.

Già negli scorsi mesi si erano registrati fenomeni analoghi e i tram erano stati costretti a fermarsi perché la strada a ridosso del deposito si allaga quando piove. Una situazione che ha dell'assurdo, considerato i milioni di euro spesi per rifare tutto l'asse costiero negli ultimi anni.