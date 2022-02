Sul Vesuvio torna la neve, Napoli si risveglia con il Gran Cono imbiancato Torna la neve sul Vesuvio. I napoletani si sono svegliati questa mattina con la cima del Gran Cono imbiancata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Torna la neve sul Vesuvio. I napoletani si sono svegliati questa mattina con la cima del Gran Cono imbiancata. Per oggi la Protezione Civile della Campania ha diramato l'avviso di allerta meteo per le forti raffiche di vento e possibili mareggiate sulla Campania dalle ore 6 di questa mattina, martedì 1 febbraio 2022, fino alle ore 6 di domani, 2 febbraio. Vento forte da nord est, che spira a una velocità di 24 chilometri orari, che contribuisce a far calare la temperatura percepita di 2-3 gradi: su una temperatura reale di 8 gradi, infatti, la percepita è di 5 gradi centigradi. Il clima si manterrà molto freddo anche domani, con le temperature minime di 3 gradi e le massime di 14 gradi. Le temperature poi dovrebbero aumentare nella seconda metà della settimana, anche se per venerdì non si escludono piogge.

A Napoli il Comune ha disposto la chiusura per oggi e domani di parchi e i cimiteri cittadini a causa dell'allerta meteo. Il Municipio, guidato dal sindaco Gaetano Manfredi, ha disposto anche un decalogo per la sicurezza dei cittadini: