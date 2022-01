Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli telecamere sulle auto dei vigili urbani per fare multe in automatico in ogni quartiere Il Comune vuole potenziare le auto con telecamera. Ognuna farà 200-250 verbali per ogni turno di servizio. Nei prossimi giorni sperimentate al Vomero.

A Napoli ogni Municipalità avrà un'auto della Polizia Locale con le telecamere a bordo per fare le multe. Eleveranno le sanzioni in automatico a chi è in divieto di sosta. Ogni telecamera sarà in grado di produrre 200-250 verbali per ogni turno di servizio. Addio alle auto in doppia e tripla fila quindi. Questo il progetto al quale stanno lavorando l’assessorato alla Sicurezza del Comune di Napoli e il comando della Polizia Locale. Le telecamere sono state utilizzate finora dai caschi bianchi napoletani solo in via sperimentale. Al momento sono attive le telecamere su 4 auto. Ma il Comune vuole potenziare questo strumento. L’obiettivo è di arrivare ad averne almeno una per ogni Municipalità. Quindi, in totale, circa 10 auto con telecamere.

Al Vomero auto dei vigili con le telecamere

Una richiesta che arriva proprio dai territori, sempre più alle prese con la lotta contro la sosta selvaggia. Nei prossimi giorni le auto dei vigili urbani con telecamere saranno sperimentate anche al Vomero. “Abbiamo chiesto una azione più incisiva sulla sicurezza – spiega a Fanpage.it Clementina Cozzolino, presidente della V Municipalità Vomero-Arenella – Visto che l’organico a causa dei pensionamenti col tempo si è ridotto, una soluzione alternativa possono essere le telecamere sulle auto della Polizia Locale, che gireranno per il quartiere facendo multe a chi è in sosta selvaggia. Non si può tollerare la sosta vietata in corrispondenza di attraversamenti pedonali e incroci critici. Bisogna consentire alla Polizia Locale di potersi spostare più agevolmente. Va implementato il nuovo strumento delle telecamere, finora usato solo in via sperimentale. Con una azione sistematica si potranno raggiungere obiettivi che altrimenti sarebbero irraggiungibili”.