A Napoli stop sosta gratis e accesso Ztl per auto elettriche e ibride: è scaduta la delibera Stop alla sosta gratis in città e all’accesso nelle Ztl di Napoli per le auto elettriche e ibride: è scaduta la delibera comunale. Rischio multe.

A cura di Pierluigi Frattasi

Stop alla sosta gratis in città e all'accesso nelle Ztl di Napoli per le auto elettriche e ibride: è scaduta la delibera comunale e fino a quando non sarà pubblicata quella nuova per il 2022 tutti i trasgressori saranno multati. Lo comunica l'Anm sul sito aziendale. "Il termine di validità delle agevolazioni per la sosta e l'accesso alle ZTL cittadine delle auto elettriche e ibride è scaduto il 31/12/2021. In attesa della nuova delibera del Comune di Napoli valida per l'anno 2022, non è consentita la sosta e l'accesso nelle ZTL. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste".



Un duro colpo per i cittadini più ecologisti che hanno optato per l'acquisto di un'auto a basso impatto sull'ambiente. "Il comune – affermano Francesco de Giovanni e Giancarlo D'Errico, consiglieri della I Municipalità – non ha confermato le agevolazioni per le auto elettriche. L' Amministrazione comunale ha lasciato scadere i termini per riproporre la delibera che stabiliva le agevolazioni di sosta e transito nelle ZTL per le auto elettriche. È molto grave, a nostro avviso, che quest'amministrazione, di cui fanno parte anche i Verdi, non dimostri sensibilità verso la mobilità dei veicoli elettrici a zero o ridotte emissioni".

"Ci auguriamo – concludono – sia una distrazione ma, delle due l'una, se è così è molto grave e se non lo è allora siamo dinanzi ad una scelta chiara. Chiediamo immediata chiarezza al Sindaco ed ai suoi Assessori: ritengono sia utile incentivare la mobilità elettrica? Se sì, allora corrano subito ai ripari e ripropongano la delibera che prevedeva le agevolazioni per le auto elettriche. Tra l'altro, molti cittadini non sono al corrente di quanto accaduto, visto che l'unica fonte d'informazione è uno scarno comunicato sul sito dell' ANM".

Come rinnovare i permessi

La richiesta di rinnovo o permesso ex novo, intanto, va effettuata presso lo sportello Anm di Via Giambattista Marino, 1 (sede direzionale ANM) su appuntamento da prenotare al numero 081.7632191 e al numero verde ANM 800639525, oppure a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: infoautorizzazioni@anm.it.

Le auto elettriche possono sostare gratuitamente (è previsto il pagamento del rilascio dell'autorizzazione di 10,00 euro) su tutte le strisce blu cittadine, escluse quelle a rotazione (segnalate da apposita cartellonistica). Mentre le auto ibride possono parcheggiare nelle strisce blu di tutto il territorio cittadino (ad esclusione delle aree a rotazione) previa sottoscrizione di abbonamento annuale il cui costo è commisurato al reddito ISEE.