A Napoli spuntano manifesti per reclutare medici di famiglia: "C'è carenza, bisogna invertire la tendenza" L'iniziativa è della Federazione italiana dei medici di medicina generale di Napoli che, all'esterno di università e policlinici universitari, ha affisso manifesti 6×3 per incoraggiare i giovani dottori a intraprendere il percorso per diventare medici di famiglia.

A cura di Valerio Papadia

A Napoli, ma non solo, c'è carenza di medici di famiglia. Per questo la Fimmg – la Federazione italiana medici di medicina generale – ha deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione per incoraggiare i giovani medici, i laureandi o, in generale, chi ha deciso di intraprendere il percorso che lo porterà alla carriera medica, a diventare medici di famiglia. Ecco che allora, in questi giorni, all'esterno dei principali ospedali di Napoli e dei Policlinici universitari è possibile vedere manifesti 6×3 sui quali campeggia la scritta "Oggi hai l'opportunità di scegliere il tuo futuro, diventa un medico di famiglia".

"In un contesto in cui la medicina di famiglia viene costantemente messa in discussione da alcuni attori istituzionali e da vere e proprie campagne di stampa, diventa necessario lanciare un messaggio forte ai giovani colleghi. La nostra categoria è sotto attacco da tempo, eppure continua a rappresentare il primo presidio di cura sul territorio. È paradossale che sia proprio la nostra organizzazione sindacale a doversi sostituire a chi, per ruolo e responsabilità, dovrebbe incentivare questa scelta professionale" afferma Luigi Sparano, segretario provinciale della Fimmg Napoli.

Il dato che arriva, a livello nazionale, desta preoccupazione: su 2.623 borse disponibili per la medicina generale, 383 sono rimaste vacanti. "Un segnale preoccupante – sottolinea Corrado Calamaro della Fimmg Napoli – che evidenzia come la narrazione distorta su questa professione abbia ormai prodotto i suoi effetti: oggi i giovani fuggono dalla medicina generale. Ma se continua questa fuga, rischiamo di vedere scomparire il modello più capillare ed efficace di assistenza sanitaria del nostro Paese".