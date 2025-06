A Napoli spazzini in bici elettrica per pulire nei vicoli stretti

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli arrivano gli spazzini di Asìa in bicicletta elettrica. Potranno raggiungere facilmente così anche vicoli stretti, scalinate e altri luoghi impervi di difficile accesso con gli altri mezzi tradizionali. Le prime 7 bici a pedalata assistita in dotazione ad Asìa, la società dell'igiene urbana del Comune di Napoli, sono state presentate oggi, martedì 3 giugno, in occasione della Giornata mondiale della bicicletta.

Le bici sono state presentate questa mattina in Piazza Municipio: supporteranno gli operatori nelle attività di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia delle strade nel centro di Napoli. "Con questa iniziativa – spiega la società – Asìa compie un nuovo passo in avanti verso la sostenibilità ambientale e l’innovazione nei servizi di igiene urbana. I nuovi mezzi, infatti, sono tricicli ecologici dotati di un contenitore mobile da 120 litri, perfetto per facilitare le operazioni quotidiane nelle strade affollate di cittadini e turisti e nelle aree pedonali più strette della città. Con le nuove biciclette riduciamo l’impatto ambientale, miglioriamo la qualità dell’aria e rendiamo più agile il lavoro degli operatori nei luoghi dove i tradizionali mezzi meccanici non possono arrivare".

A cosa servono le bici elettriche per gli operatori ecologici

I nuovi mezzi, progettati specificamente per l'uso urbano, sono tricicli ecologici dotati sul lato posteriore di un contenitore mobile da 120 litri, così da facilitare le operazioni quotidiane degli operatori ecologici nelle strade affollate di cittadini e turisti e nelle aree pedonali più strette.

Si tratta di tricicli ad alimentazione elettrica, con motore di 250W, batterie a litio di ultima tecnologia per un'autonomia di almeno 20 km e una pendenza di oltre il 10 per cento. Con l'introduzione delle nuove biciclette, Asia punta a ridurre l'impatto ambientale, migliorando la qualità dell'aria e rendendo più agile il lavoro degli operatori in luoghi dove i tradizionali mezzi meccanici non possono arrivare.

L'assessore al Verde, Vincenzo Santagada, ha commentato:

"L'adozione delle nuove biciclette rappresenta un connubio tra efficienza e rispetto per l'ambiente. Le bici sono un mezzo utile per consentire agli operatori di muoversi con maggiore facilità nelle vie della città. Insieme a tanti altri progetti adottati in questi mesi, anche i tricicli ecologici a pedalata assistita daranno un ulteriore contributo per l'efficientamento delle operazioni di raccolta e pulizia delle strade".

Mentre Domenico Ruggiero, amministratore unico di Asia Napoli, ha aggiunto:

Sono nuovi veicoli semplici, ma importanti e dimostrano quanto l'azienda sia attenta all'ambiente anche nella scelta dei piccoli mezzi. Napoli è sempre più attenta alla mobilità sostenibile, è una città moderna e attenta al cambiamento al pari delle più importanti città europee.