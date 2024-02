A Napoli si spara con i kalashnikov: stesa nella notte a Soccavo Due colpi sono stati esplosi questa notte in via Della Valle, periferia Ovest di Napoli: sulla vicenda indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Anche se non sono più frequenti come qualche anno fa, a Napoli le stese non sono scomparse: le sparatorie a scopo intimidatorio, che i gruppi criminali utilizzano anche per rimarcare il proprio dominio su un determinato territorio, sono meno frequenti, ma continuano. Come quella andata in scena questa notte a Soccavo, quartiere della periferia occidentale della città, dove sono stati esplosi dei colpi addirittura con un kalashnikov.

Intorno alle 2.50 di questa notte, infatti, i carabinieri sono intervenuti in via Antonio Della Valle, dove erano stati segnalati colpi d'arma da fuoco: i militari dell'Arma hanno così rinvenuto due colpi calibro 7,62 esplosi, con ogni probabilità, da un kalashnikov; non si segnalano feriti. I rilievi e le indagini per stabilire la precisa dinamica e per individuare il responsabile – o i responsabili – sono affidati ai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Bagnoli.

Non è la prima volta che la criminalità organizzata utilizza un kalashnikov. Nel dicembre del 2023, a Lettere, nella provincia di Napoli, il tristemente noto fucile mitragliatore è stato utilizzato nel corso di un agguato di camorra nei confronti di un uomo di 33 anni, colpito di striscio mentre si trovava all'interno della sua automobile.