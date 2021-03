Al via i lavori di restyling di Viale Colli Aminei. Dureranno 10 mesi. Cantieri ogni 50 metri, senso unico alternato e divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata. Si tratta di una delle principali arterie di circolazione di Napoli, che collega il quartiere di Capodimonte al Vomero e all'Arenella. I lavori partiranno a marzo e dureranno fino a dicembre. Nello specifico si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria. Il Comune di Napoli ha previsto un piano traffico provvisorio per evitare il blocco della circolazione, assolutamente da scongiurare considerando che nella zona si trovano importanti presidi sanitari come il Cto, molte scuole, il Museo di Capodimonte, e che la strada è una arteria di collegamento fondamentale per la zona ospedaliera.

Il piano traffico ai Colli Aminei fino a dicembre

I cantieri procederanno al ritmo di 50 metri alla volta. Sarà istituito il senso unico di marcia alternato in corrispondenza del cantiere. Il traffico sarà regolato da un semaforo mobile nei tratti di strada interessati di volta in volta dal cantiere, dando priorità ai veicoli diretti alla Zona Ospedaliera. Ci sarà il divieto di sosta e di fermata su ambo i lati della carreggiata. Inoltre i lavori non interferiranno con quelli già in corso per la realizzazione del Filobus Anm. Il costo dei lavori sarà di circa 1,1 milioni di euro. Fondi attinti dal Patto per Napoli. Il progetto di restyling ha già ricevuto l'approvazione dei tecnici del Comune di Napoli. Tra le proposte suggerite anche quella di lavorare di notte per accelerare i tempi di conclusione. I lavori ai Colli Aminei si attendevano da oltre 10 anni.