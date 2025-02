video suggerito

A Napoli si realizzerà il primo tram-pizzeria vintage: “Cena stile anni ’30 davanti al Vesuvio” L’imprenditore Toni De Luca: “Presto il tram pizzeria sui binari a Napoli: sarà un ristorante romantico per gustare la pizza al centro città” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

400 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine creata con IA di un tram vintage ristorante

Un tram vintage pizzeria viaggerà presto sulle strade di Napoli. Si potrà cenare con una bella margherita mentre si gode il panorama del Golfo, con lo sfondo del Vesuvio. Il tram di 100 anni fa è già nei cantieri della De Luca spa di Cancello Arnone, che ha comprato il convoglio dall'Anm nel 2021. I lavori di restauro procedono speditamente. Fanpage.it ha immaginato con l'IA come potrebbe essere: un progetto spettacolare, che non rispecchia ovviamente quello reale, ancora in elaborazione. Solo un gioco per fantasticare, è bene precisare – modello, progetto, colori e allestimento reali sono ovviamente diversi – su un'idea che però già fa sognare migliaia di napoletani. Del resto, un tram ristorante non è una novità. A Milano c'è ATMosfera, dove si può cenare gustando piatti prelibati della tradizione come la cotoletta alla milanese, seduti comodamente sulle panche d'antan. Il tram napoletano potrebbe essere simile, con le panche in legno interne, ma leggermente più piccole: ad un posto, anziché due.

"Il tram storico che abbiamo comprato diventerà una pizzeria itinerante. Tornerà a viaggiare sui binari. Vogliamo portare la pizza dei maestri pizzaioli napoletani tra le strade del centro storico. Per gustare una margherita anche davanti allo sfondo del Lungomare e del Vesuvio. L’arredamento sarà in stile Anni '30-'40 del Novecento, con sedili in legno e panche eleganti. Quanto tempo per rivederlo in movimento? Un anno e mezzo circa, credo. Verso l'inizio del 2027 contiamo di rimetterlo in circolazione". A parlare a Fanpage.it è Toni De Luca, imprenditore ferroviario, con la passione per il teatro, nonché CEO della De Luca Spa, società specializzata nel revamping di treni e tram e altri tipi di vagoni, con officine a Chiusi, in provincia di Siena, e Cancello Arnone, in provincia di Caserta.

Quattro anni fa, la De Luca acquistò tre tram storici dall'Anm, l'azienda dei trasporti del Comune di Napoli che li aveva dismessi – il quarto è stato comprato dal noto showman Stefano De Martino, come raccontato da Fanpage.it – Si tratta di tram di quasi 100 anni fa, modello Ct139k degli anni '30, lunghi 13 metri e larghi oltre 2, con un peso di circa 14 tonnellate. Per il tram di De Martino ancora non si sa quale sarà la destinazione finale, anche se circola l'idea di un caffè o di un bar itinerante, modello "Bar Stella". "Noi sappiamo già cosa vogliamo farci col nostro – spiega De Luca a Fanpage – Il tram storico ha un suo fascino, è un mezzo di trasporto romantico. Ne faremo una pizzeria itinerante. Stiamo lavorando ad un accordo con le associazioni di categoria".

A che punto sono i lavori?

Stiamo lavorando al restauro. Il nuovo colore è il verde, la livrea storica ministeriale. Livrea disegnata da Augusto Cracco che curerà anche gli interni. Il prossimo passo sarà metterci le porte in legno. E poi cominciare ad allestire gli interni con le panche in stile anni '30. Il tram non è omologato al momento, ma per rimetterlo in servizio stiamo seguendo la procedura di sicurezza: radiografie, verifiche strumentali, adeguamento alle normative. Anche la semplice vernice deve avere determinate caratteristiche. È un lavoro lungo e complesso.

Il tram ristorante ATMosfera di Milano

Potranno tornare sui binari?

Sì, sono veicoli storici, ma nelle lavorazioni si deve seguire la procedura di Ansfisa per la sicurezza: bisogna fare un book, i collaudi e quelle verifiche per procedere alla reimmissione in servizio. È una sorta di riomologa del mezzo. Ma va riprogettato con tecniche di reverse engineering.

Presto ci sarà una pizzeria su rotaia a Napoli?

Sì, la nostra intenzione è questa. A Napoli, ma anche in altre città d’Italia nelle quali il tram ha le caratteristiche per circolare sul sedime ferroviario: Roma, Milano, Firenze, Torino. A Milano circola già con successo il tram vintage ATMosfera, un ristorante italiano mobile, che sta riscuotendo grande successo.