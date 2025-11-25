A Napoli si pensa già a Capodanno: arrestato un uomo con 100 candelotti esplosivi in auto

I candelotti esplosivi sequestrati dai carabinieri

Era in strada come se nulla fosse, tra le vie di Fuorigrotta: ma a bordo della propria automobile nascondeva cento candelotti esplosivi, tutti di dubbia provenienza e comunque non convenzionali e non omologati, ancora da etichettare. Un rischio enorme anche per gli altri automobilisti, dunque, ignari che accanto a loro stesse passando un'automobile con oltre quattro chili di esplosivi nascosti nel sedile posteriore. Alla fine l'uomo è stato arrestato e sul posto sono arrivati i carabinieri.

Tutto è accaduto su via Gabriele Rossetti, nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli. Qui un 25enne a bordo della propria auto incappa in un posto di blocco dei carabinieri del vicino Rione Traiano, che notano fin da subito la visibile agitazione del giovane. A quel punto, oltre ai controlli di rito, viene sottoposta a perquisizione anche la sua automobile: sotto i sedili posteriori, i militari dell'Arma scoprono così cento candelotti "artigianali", pronti già per il Capodanno imminente. Prodotti non convenzionali e non omologati, ancora da etichettare, ma pieni con oltre quattro chilogrammi di esplosivo.

Si tratta dei "classici" cobra, botti d'artificio particolarmente gettonati a Capodanno, ma che sono pericolosissimi se prodotti in maniera "artigianale" ed illegale, perché contengono diverse quantità di esplosivo. Il tutto, era in viaggio tra le auto e il traffico cittadino e dunque ancor più pericoloso anche per i passanti: alla fine è stato necessario l’intervento degli artificieri del comando provinciale di Napoli. Per il 25enne, invece, è scattato l'arresto ed è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.