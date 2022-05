A Napoli si continua a sparare: ferito a colpi di pistola un uomo nel quartiere di Barra Spari a Barra, su via Martucci: un 62enne già noto alle forze dell’ordine ferito ad una gamba, è all’Ospedale del Mare di Ponticelli. Indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Ancora una sparatoria a Napoli: da capire se anche in questo caso si tratti di regolamenti tra conti criminali oppure no, le forze dell'ordine per ora non tralasciano alcuna pista. Ad essere ferito a colpi di pistola è un 62enne del quartiere Barra, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo si è presentato da solo all'Ospedale del Mare, con un proiettile conficcato nella gamba destra.

Dalle primissime ricostruzioni dei carabinieri, i colpi sarebbero stati esplosi attorno alle 16 di questo pomeriggio su via Martucci, nel medesimo quartiere di Barra, nella zona orientale di Napoli a ridosso del comune di San Giorgio a Cremano, prima cittadina della piana vesuviana che inizia subito dopo i quartieri di Napoli Est. Indagano i carabinieri del Nucleo Operativo di Poggioreale, che dovranno ora effettuare i rilievi in zona e definire dinamiche e motivazioni degli spari. Il 62enne intanto si trova ancora all'Ospedale dal Mare di Ponticelli per le cure del caso, ma non è in pericolo di vita.

Nei giorni scorsi, era stata la camorra a sparare: nel quartiere occidentale di Soccavo, due agguati in poche ore contro pregiudicati vicini al clan Vigilia, con gli inquirenti indagano sui nuovi Grimaldi. Particolarmente grave l'agguato contro un 29enne, Emmanuele De Angelis, il cui corpo è stato rinvenuto dalla Polizia in un cortile di Soccavo; l'uomo è stato ucciso con diversi colpi di pistola. Ma anche a Scampia, quartiere nord di Napoli, si è ripreso a sparare: in un agguato di pochi giorni fa, un altro ventottenne era rimasto ferito dopo essere stato raggiunto da due proiettili in un agguato in piena notte.