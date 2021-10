A Napoli sgominata la banda delle sigarette di contrabbando: presi in 17 I Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica partenopea, stanno eseguendo, tra il capoluogo partenopeo e la provincia, 17 provvedimenti cautelari emessi dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di altrettante persone ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Blitz delle forze dell'ordine contro il contrabbando di sigarette illegali. Sono in corso di esecuzione da questa mattina 17 misure cautelari personali, da parte del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Napoli in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, nei confronti di altrettante persone ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Operazione approvata dall'Autorità Giudiziaria.

I Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica partenopea, stanno eseguendo, tra il capoluogo partenopeo e la provincia, 17 provvedimenti cautelari emessi dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nei confronti di altrettante persone ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Complessivamente, è stato calcolato che l’organizzazione criminale abbia movimentato oltre 27 tonnellate di sigarette di contrabbando.

A fine agosto, i carabinieri della stazione di Qualiano, in provincia di Napoli, avevano individuato per vendita di tabacchi lavorati esteri 3 persone. I militari, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, stavano percorrendo Corso Campano, quando hanno notato un 35enne alla guida di un furgoncino che sostava nei pressi di un garage. Al controllo è emerso che all’interno del mezzo c'erano 40 casse di “bionde” di contrabbando per un peso complessivo di 400 chili. Tutte sequestrate. Sigarette di varie marche di produzione estera privi del talloncino del monopolio di stato. All'interno del garage altri 2 uomini ed altre 10 casse di sigarette illegali per un peso complessivo di quasi 100 chili.