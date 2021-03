in foto: L’altarino dedicato a Raffaele Ivone a Forcella

Rimossi altri due altarini a Napoli dedicati a giovani criminali uccisi. Si tratta di una targa dedicata a Giuseppe Grieco, in via del Marzano 9A a Posillipo, ucciso nell’estate del 2002 nel corso di un tentativo di rapina ad un poliziotto fuori servizio che era in auto con la fidanzata. L’altra rimozione riguarda un altarino allestito all’interno di un’edicola votiva dedicato a Raffaele Ivone, in piazzetta Salvatore Trinchese, a Forcella, nel quartiere Pendino, ucciso nel 2008 all’età di 19 anni da due sicari in una sparatoria in pieno giorno a pochi passi da dove alcuni anni prima era stata uccisa Annalisa Durante, vittima innocente di camorra. Gli interventi di rimozione sono stati eseguiti questa mattina dagli addetti della società NapoliServizi, scortati dalle forze dell’ordine, su indicazione della Prefettura e della Questura di Napoli, nell’ambito delle operazioni di rimozione di murales e manufatti riconducibili alla criminalità organizzata, come deciso nella riunione tecnica tenutasi l’8 marzo 2021.

in foto: La targa dedicata a Giuseppe Grieco a Posillipo

In totale sono 5 gli interventi di rimozione di murales, altarini, targhe ed edicole votive dedicati ad esponenti della criminalità, finora rimossi dalla NapoliServizi, su indicazione delle forze dell'ordine a Napoli. Oltre ai due eseguiti oggi, altri due interventi sono stati effettuati la scorsa settimana e uno circa 15 giorni fa. Nel caso della rimozione della targa di marmo dedicata a Giuseppe Grieco, le operazioni sono state condotte sotto la supervisione del Commissariato di Polizia di Posillipo. Nel secondo caso, relativo all’edicola votiva dedicata a Raffaele Ivone, è intervenuto il Commissariato di Polizia di Vicaria-Mercato. Gli operatori hanno portato via tutti gli elementi in memoria del giovane ucciso che erano presenti all'interno dell'edicola votiva. Quest’ultima invece è rimasta intatta, perché pre-esistente e anche storica.