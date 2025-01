video suggerito

A Napoli primi tuffi a mare del 2025: la cerimonia sulla spiaggia di Pietrarsa Primi tuffi a mare a Napoli nel 2025, con la cerimonia sulla spiaggia di Pietrarsa a Napoli Est. Il comitato: "Chiediamo un mare balneabile e libero, senza barriere, per tutti i cittadini, tutto l'anno"

A cura di Pierluigi Frattasi

Primo tuffo a mare a Napoli del 2025. Nella giornata di ieri, giorno dell'Epifania, sulla spiaggia del secondo vico Marina a Pietrarsa, a San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli, il comitato storico San Giovanni e Portici ha tenuto lo storico evento del primo tuffo a mare, dopo 2 anni di assenza. "Una tradizione che mancava da due anni – racconta Antonio Vitolo, presidente del comitato – In passato si teneva una grandissima festa a San Giovanni. L'evento poi è stato cancellato. Ma noi abbiamo deciso di farlo rinascere, per rilanciare il nostro territorio e far ripartire San Giovanni, a partire dalla risorsa mare". Altri tuffi si erano svolti negli scorsi giorni anche a Posillipo e Chiaia.

Primo tuffo a mare del 2025 a Napoli

La spiaggia di Pietrarsa, a San Giovanni a Teduccio, dallo scorso anno è tornata balneabile, grazie all'attività di depurazione messa in campo in questi anni. Il comitato storico nato nel 2003, ieri ha incontrato i cittadini di San Giovanni e della zona orientale ed ha festeggiato e brindato con il tuffo a mare l'arrivo del nuovo anno. "Ci auguriamo che questa bella e importante manifestazione del tuffo a mare sia organizzata nel 2026 da tutti i comitati e le associazioni di San Giovanni e Portici come si è sempre fatto. Va risolto il problema della balneabilità del mare e vanno affrontate le altre difficoltà endemiche esistenti".

"Mare libero, senza barriere e cancelli"

"I cittadini – conclude Vitolo – hanno diritto ad avere un mare balneabile, sia d'estate che d'inverno senza steccati, barriere e cancelli chiusi. Tutti insieme possiamo farcela". L'auspicio dei comitati è che l'attività di recupero della balneabilità di Napoli Est possa continuare, in modo da valorizzare una delle principale attrazioni del territorio.