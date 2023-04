A Napoli oggi le Frecce Tricolori: a che ora e dove vederle al Centenario dell’Aeronautica Militare Napoli attende come al solito con curiosità e interesse il sorvolo delle Frecce Tricolori per stamattina 5 aprile: istruzioni e orari per godersi al meglio la pattuglia acrobatica.

A cura di Redazione Napoli

È il giorno delle frecce tricolori a Napoli: oggi 5 aprile 2023, giorno di San Vincenzo ‘o munacone, all'ombra del Vesuvio è previsto il passaggio della pattuglia acrobatica volo dell'Aeronautica Militare Italiana. Lo show si inscrive nelle celebrazioni per il Centenario dell'Aeronautica che viene festeggiato in tutto il Paese.

Oggi il Comune ha previsto anche un dispositivo traffico ad hoc: dalle 7 alle 13 divieto il transito veicolare nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio la Prefettura e il Gambrinus e l'edificio del Commiliter (ovvero palazzo Salerno), in via Cesario Console, da piazza del Plebiscito all'incrocio con via Santa Lucia, e in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria. Uniche eccezione saranno per veicoli dei residenti, per quello col contrassegno “H” con invalido a bordo e i veicoli per le emergenze ed il soccorso. Senso unico di circolazione in piazza Carolina, dalla confluenza di via Gennaro Serra a quella di via Chiaia, nella stessa via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento, ed infine in piazza Carolina, la sospensione del posteggio taxi.

La domanda è ovviamente: quando potranno alzare la testa in su i napoletani e i tanti turisti presenti in città per guardare il passaggio delle Frecce tricolori, 313º Gruppo Addestramento Acrobatico? Lo show com'è logico che sia non sarà lentissimo: i 10 Aermacchi della pattuglia raggiungono fino a 900 km/h. Il sorvolo col successivo rilascio dei fumogeni colorati a comporre il tricolore italiano, bianco rosso e verde, sarà visibile da coloro che si collocheranno sul lungomare Caracciolo, meglio se dal lato a ridosso del borgo di Santa Lucia, quindi via Nazario Sauro fino al Castel dell'Ovo oppure ovviamente in piazza Plebiscito dove oggi, 5 aprile 2023 è previsto il Giuramento dei cadetti dell'Accademia di Pozzuoli. A partire dalle ore 11 (l'orario è indicativo e potrebbero passare alcuni minuti) è previsto il sorvolo. Il passaggio coincide con la formula del giuramento in piazza Plebiscito. Il meteo oggi a Napoli è nuvoloso ma lo spettacolo dovrebbe essere ugualmente godibile.

Nel dettaglio le attività di volo su Napoli si svolgeranno dalle ore 11 alle 12 locali.

Per chi non riuscisse a godersi lo spettacolo di oggi, occorrerà attendere e organizzarsi per il prossimo 30 giugno 2023, quando è previsto un altro show, sempre nell'ambito delle celebrazioni dell'Aeronautica militare. Per gli amatori del genere, in piazza del Plebiscito è esposto uno degli aerei della pattuglia Frecce e all'interno di Palazzo Reale si può fare esperienza col simulatore di volo.