video suggerito

A Napoli nuovo Palazzetto per sport e concerti nell’ex mercato ortofrutticolo: il progetto Il nuovo palazzetto per sport e concerti nell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo di Napoli: costerà 54 milioni di euro interamente a carico dei privati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un palazzetto da 14mila posti per sport e concerti a Napoli: la proposta è stata presentata e protocollata al Comune di Napoli dal Napoli Basket e dalla Italstage. Un project financing ad iniziativa privata, fanno sapere le due società, per la realizzazione entro il 2026 di un palazzetto dello sport destinato ad accogliere anche spettacoli, concerti ed eventi culturali.

Il progetto protocollato in Comune

Era da tempo che la società aveva chiesto espressamente al Comune di Napoli la possibilità di riavere un Palazzetto per lo sport polivalente (il Mario Argento è chiuso dal 1999 ed ormai distrutto, il PalaBarbuto è un prefabbricato da 2mila posti circa nato come "struttura temporanea"), in particolare dopo la recente vittoria della Coppa Italia di basket, e la domanda che tutti si sono posti in questi mesi è dove si sarebbe potuto costruire: l'area scelta, alla fine, è quella dell'ex Mercato Ortofrutticolo Comunale, presso il Centro Direzionale di Napoli.

Avrà una capienza di oltre 10mila posti per gli eventi sportivi (basket in primis) e di 14mila per l'intrattenimento. Il progetto prevede anche un parco urbano attrezzato di 44mila metri quadri dotato di un centro sportivo. L'investimento, completamente a carico dei proponenti, è di 54 milioni di euro. Il tutto con fonti di energia rinnovabili, che renderanno dunque la struttura completamente autonoma da un punto di vista della produzione energetica ed ecologicamente sostenibile.

"Un centro perfetto per eventi internazionali a Napoli"

"Il progetto presentato per il Palaeventi da 10/14.000 posti è il contributo che la S.S. Napoli Basket S.r.l., insieme a Pasquale Aumenta per la Italstage S.r.l., offriamo alla città per potersi candidare ai grandi eventi sportivi internazionali. Basket in primis ovviamente, ma anche tennis, pallavolo, futsal, e ogni altro sport possibile a livello indoor", ha spiegato Vito Grassi, presidente di Graded spa e azionista del Napoli Basket, il cui fratello Federico è l'attuale presidente, "un progetto e un contributo concreto da chi ama questo territorio, ci crede e ci investe quotidianamente, si sente parte attiva del cambiamento e dell’ambizione di crescita continua."

"Crediamo che la città di Napoli meriti un posto importante nella programmazione internazionale degli eventi musicali e stimiamo che con il nuovo palazzetto si potranno avere circa un milione di visitatori all’anno, generando un importante indotto economico, diretto e indiretto alla città", ha invece spiegato Pasquale Aumenta di Italstage.