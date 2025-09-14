Immagine di repertorio

A Napoli nasce il Coordinamento delle Associazioni per la Difesa della Pace dall’iniziativa congiunta di numerose associazioni del territorio, insieme a personalità di rilievo provenienti dal mondo del volontariato, della cultura e del giornalismo. "L’obiettivo comune – si legge nella nota delle associazioni – è dare voce a una preoccupazione crescente per quanto sta accadendo a livello internazionale, con particolare riferimento alla terra di Palestina".

La prima riunione si è tenuta giovedì 11 settembre 2025 presso la Chiesa di Santa Maria Stella Maris, in piazza del Grande Archivio a Napoli. "Di fronte a tale tragedia – scrivono in una nota congiunta gli aderenti al coordinamento – il silenzio e l’inazione dei governi — che avrebbero i mezzi e le responsabilità per fermare questa spirale di violenza — suscitano sgomento e indignazione profonda. È dovere della società civile organizzarsi e farsi carico di un impegno concreto, affinché la richiesta di giustizia e di pace trovi la forza di tradursi in pressione popolare e morale".

Quali sono gli obiettivi del coordinamento? Il Coordinamento si propone quindi di: promuovere iniziative pubbliche di informazione e sensibilizzazione; Favorire momenti di confronto e di dialogo tra culture, comunità e religioni diverse; Mobilitare l’opinione pubblica attraverso campagne, eventi e manifestazioni pacifiche; Collaborare con altre realtà associative e internazionali impegnate per la pace e i diritti umani; Stimolare un dibattito critico e coraggioso sul ruolo delle istituzioni e dei governi nella costruzione della pace. Ogni associazione aderente si impegna a dare il proprio contributo secondo le modalità e le forme che il Coordinamento deciderà di mettere in campo, in uno spirito di collaborazione e unità di intenti".

Il contenuto del documento è stato approvato dalle seguenti associazioni e chiese evangeliche :

CENTRO DI INIZIATIVA MERIDIONALE

Salvatore Monaco

INSORGENZA

Luigi Lista

I SEDILI DI NAPOLI

Giuseppe Serroni

SUD E CIVILTÀ

Edoardo Vitale

CORPO INTERNAZIONALE DI SOCCORSO O. d. V.

Pierluigi Sanfelice di Bagnoli

COMITATO PORTO SALVO

Antonio Pariante

TERRAMARE MOTUS

Daniela Villani

IL BRIGANTE

Luigi Giammarino

CENTRO STUDI REGIONE MEZZOGIORNO MEDITERRANEO EU-MED

Vicepresidente Paolo Pantani

UNITÀ MEDITERRANEA

Francesco Saverio Coppola

CHIESA VALDESE DI NAPOLI

Pastora Letizia Tomassone

CHIESA CRISTIANA DEL VOMERO

CHIESA METODISTA

Pastore Pavel Gaiewski

CIRCOLO ACLI POGGIOREALE

Gennaro D'Avino

SSD KODOKAN SPORT NAPOLI

Giuseppe Marmo

US ACLI KARATE CLUB SHOTOKAN DO

Antonio Vitale

ASSOCIAZIONE MONDO SCUOLA

Gennaro Mantile