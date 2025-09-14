A Napoli nasce il coordinamento delle Associazioni per la Difesa della Pace
A Napoli nasce il Coordinamento delle Associazioni per la Difesa della Pace dall’iniziativa congiunta di numerose associazioni del territorio, insieme a personalità di rilievo provenienti dal mondo del volontariato, della cultura e del giornalismo. "L’obiettivo comune – si legge nella nota delle associazioni – è dare voce a una preoccupazione crescente per quanto sta accadendo a livello internazionale, con particolare riferimento alla terra di Palestina".
La prima riunione si è tenuta giovedì 11 settembre 2025 presso la Chiesa di Santa Maria Stella Maris, in piazza del Grande Archivio a Napoli. "Di fronte a tale tragedia – scrivono in una nota congiunta gli aderenti al coordinamento – il silenzio e l’inazione dei governi — che avrebbero i mezzi e le responsabilità per fermare questa spirale di violenza — suscitano sgomento e indignazione profonda. È dovere della società civile organizzarsi e farsi carico di un impegno concreto, affinché la richiesta di giustizia e di pace trovi la forza di tradursi in pressione popolare e morale".
Quali sono gli obiettivi del coordinamento? Il Coordinamento si propone quindi di: promuovere iniziative pubbliche di informazione e sensibilizzazione; Favorire momenti di confronto e di dialogo tra culture, comunità e religioni diverse; Mobilitare l’opinione pubblica attraverso campagne, eventi e manifestazioni pacifiche; Collaborare con altre realtà associative e internazionali impegnate per la pace e i diritti umani; Stimolare un dibattito critico e coraggioso sul ruolo delle istituzioni e dei governi nella costruzione della pace. Ogni associazione aderente si impegna a dare il proprio contributo secondo le modalità e le forme che il Coordinamento deciderà di mettere in campo, in uno spirito di collaborazione e unità di intenti".
Il contenuto del documento è stato approvato dalle seguenti associazioni e chiese evangeliche :
