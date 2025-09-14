napoli
A Napoli nasce il coordinamento delle Associazioni per la Difesa della Pace. Tra i temi principali, la situazione in Palestina.
A cura di Pierluigi Frattasi
A Napoli nasce il Coordinamento delle Associazioni per la Difesa della Pace dall’iniziativa congiunta di numerose associazioni del territorio, insieme a personalità di rilievo provenienti dal mondo del volontariato, della cultura e del giornalismo. "L’obiettivo comune – si legge nella nota delle associazioni – è dare voce a una preoccupazione crescente per quanto sta accadendo a livello internazionale, con particolare riferimento alla terra di Palestina".

La prima riunione si è tenuta giovedì 11 settembre 2025 presso la Chiesa di Santa Maria Stella Maris, in piazza del Grande Archivio a Napoli. "Di fronte a tale tragedia – scrivono in una nota congiunta gli aderenti al coordinamento – il silenzio e l’inazione dei governi — che avrebbero i mezzi e le responsabilità per fermare questa spirale di violenza — suscitano sgomento e indignazione profonda. È dovere della società civile organizzarsi e farsi carico di un impegno concreto, affinché la richiesta di giustizia e di pace trovi la forza di tradursi in pressione popolare e morale".

Quali sono gli obiettivi del coordinamento? Il Coordinamento si propone quindi di: promuovere iniziative pubbliche di informazione e sensibilizzazione; Favorire momenti di confronto e di dialogo tra culture, comunità e religioni diverse; Mobilitare l’opinione pubblica attraverso campagne, eventi e manifestazioni pacifiche; Collaborare con altre realtà associative e internazionali impegnate per la pace e i diritti umani; Stimolare un dibattito critico e coraggioso sul ruolo delle istituzioni e dei governi nella costruzione della pace. Ogni associazione aderente si impegna a dare il proprio contributo secondo le modalità e le forme che il Coordinamento deciderà di mettere in campo, in uno spirito di collaborazione e unità di intenti".

A Napoli nasce l'app Sirena: passeggi per la città e ascolti le canzoni che hanno fatto la storia di quelle strade

Il contenuto del documento è stato approvato dalle seguenti associazioni e chiese evangeliche :

CENTRO DI INIZIATIVA MERIDIONALE
Salvatore Monaco

INSORGENZA
Luigi Lista

I SEDILI DI NAPOLI
Giuseppe Serroni

SUD E CIVILTÀ
Edoardo Vitale

CORPO INTERNAZIONALE DI SOCCORSO O. d. V.
Pierluigi Sanfelice di Bagnoli

COMITATO PORTO SALVO
Antonio Pariante

TERRAMARE MOTUS
Daniela Villani

IL BRIGANTE
Luigi Giammarino

CENTRO STUDI REGIONE MEZZOGIORNO MEDITERRANEO EU-MED
Vicepresidente Paolo Pantani

UNITÀ MEDITERRANEA
Francesco Saverio Coppola

CHIESA VALDESE DI NAPOLI
Pastora Letizia Tomassone

CHIESA CRISTIANA DEL VOMERO

CHIESA METODISTA
Pastore Pavel Gaiewski

CIRCOLO ACLI POGGIOREALE
Gennaro D'Avino

SSD KODOKAN SPORT NAPOLI
Giuseppe Marmo

US ACLI KARATE CLUB SHOTOKAN DO
Antonio Vitale

ASSOCIAZIONE MONDO SCUOLA
Gennaro Mantile

A Napoli nasce il coordinamento delle Associazioni per la Difesa della Pace
