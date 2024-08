video suggerito

A Napoli multe fino a 60mila euro per chi imbratta monumenti storici e opere d’arte Circolare del Prefetto Michele di Bari a tutte le forze dell’ordine. In arrivo mega-multe per chi vandalizza i beni culturali partenopei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Multe da 10mila fino a 60mila euro a Napoli per chi imbratta e vandalizza monumenti storici e opere d'arte. Lo ha disposto il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, con un provvedimento che va a tutela dei beni culturali e paesaggistici, in base alla Legge 6 del 22 gennaio 2024, da oggi in vigore in tutta l'area metropolitana di Napoli.

La circolare prefettizia, adottata ieri, giovedì 29 agosto 2024, e indirizzata alle Forze dell’ordine e ai Comandanti delle Polizie locali dell’area metropolitana, richiama l’attenzione sulla puntuale osservanza delle disposizioni inerenti l’obbligo in materia di "distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, innovative disposizioni sanzionatorie di natura pecuniaria, in aggiunta alle sanzioni di carattere penale".

Arrivano mega-multe per chi vandalizza i monumenti

Grande è l’attenzione della Prefettura sulla questione, anche alla luce della circostanza che la vigente normativa, attribuisce al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione la competenza a ricevere il rapporto informativo in materia e ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra un minimo di euro 10.000 e un massimo di euro 60.000.

Leggi anche Autorimesse a Napoli parcheggiano le auto dei clienti su strisce comunali, multe da 5mila euro

La circolare prefettizia fa seguito alle precedenti comunicazioni, finalizzate alla predisposizione di specifici servizi di controllo atti ad assicurare il rigoroso rispetto e la più omogenea applicazione delle disposizioni sanzionatorie nonché a fornire alcune indicazioni procedurali sulla predisposizione del rapporto informativo da parte degli organi accertatori.

Il Prefetto Michele di Bari ha sottolineato:

La necessità di attenersi ai predetti chiarimenti procedurali anche ai Comandanti delle Polizie locali, rinnovando l’invito a tutti i Comandi interessati ad adottare le più efficaci iniziative tese ad assicurare il potenziamento dei dispositivi di controllo presso i siti e le aree archeologiche e culturali maggiormente esposte agli illeciti che la norma intende prevenire e contrastare, al fine di preservare il nostro straordinario patrimonio artistico, archeologico e culturale, garantendone la fruibilità a cittadini e turisti.