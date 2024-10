A Napoli la prima puntata della nuova stagione di “4 Ristoranti”: l’annuncio di Alessandro Borghese

video suggerito

Sarà ambientata a Napoli la prima puntata della decima stagione di "4 Ristoranti", fortunatissimo programma dello chef Alessandro Borghese: l'annuncio è arrivato proprio dal diretto protagonista.

A cura di Valerio Papadia

Traguardo importante, con tanto di cifra tonda, per una delle trasmissioni televisive più amate d'Italia: si tratta di "4 Ristoranti", programma targato Sky e condotto dallo chef Alessandro Borghese, che arriva quest'anno alla sua decima stagione. E la prima puntata – la decima stagione andrà in onda a partire da dicembre 2024 – avrà come protagonista Napoli: l'annuncio è arrivato proprio da chef Borghese, che in un post sui social ha pubblicato alcune sue foto in città: "La decima edizione di ‘Alessandro Borghese 4 Ristoranti' non poteva iniziare che da Napoli!" ha scritto.

Proprio nella mattinata di oggi, mercoledì 9 ottobre, Borghese ha pubblicato alcune storie su Instagram nelle quali si è mostrato prima in piazza Mercato e poi in piazza Plebiscito. Non si sa ancora, però, quale tipologia di ristorante visiterà lo chef, né quale sarà lo special, il piatto, probabilmente della tradizione, che unirà i quattro ristoranti in gara. Di certo, si sa che quello di Alessandro Borghese con Napoli è un rapporto molto speciale, dal momento che suo padre, l'imprenditore Luigi Borghese, era proprio napoletano.

I precedenti di "4 Ristoranti" a Napoli

Nonostante il forte legame di chef Borghese con Napoli, in dieci stagioni "4 Ristoranti" è arrivato in città soltanto in due precedenti occasioni. La prima puntata dedicata a Napoli è l'ottava della seconda stagione, agli albori, in cui a sfidarsi furono 4 pizzerie: Pizza Gourmet di Giuseppe Vesi, Fresco, La Figlia del Presidente e Concettina ai Tre Santi; in quella occasione fu Giuseppe Vesi a trionfare.

Il secondo episodio a Napoli è invece più recente: si tratta del numero otto dell'ottava stagione, il centesimo episodio del programma, in cui Borghese è andato alla ricerca del miglior ristorante sul Lungomare partenopeo. In quella occasione si sono sfidati Nonna Tittina, La Piazzetta, Osteria del Mare Pesce & Champagne e Ostaria Pignatelli, con la vittoria di quest'ultimo ristorante.