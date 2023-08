Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli i taxi assaltati con gli estintori: il video dei raid di scooter in piazza Garibaldi I tassisti aggrediti in piazza Garibaldi con i getti di estintore da ragazzi in scooter. La protesta dei tassisti: “Noi abbandonati, servono più sicurezza e telecamere a bordo”

A cura di Pierluigi Frattasi

Raid di scooter con gli estintori contro i taxi in piazza Garibaldi a Napoli. L'aggressione è avvenuta la notte di mercoledì 2 agosto 2023, attorno alle 4,45. Due scooter ciascuno con due persone a bordo, apparentemente giovani e tutti senza casco, piombano sulla stazionamento taxi, sparando il getto di polvere bianca dall'estintore contro le auto bianche ferme in sosta. Improvvisamente, come si vede nelle immagini registrate da una dashcam di bordo di uno dei taxi, da uno degli scooter parte il getto da un estintore contro i taxi che sono fermi allo stazionamento, con i tassisti a bordo. Sono investite dal getto bianco diverse vetture. Il tutto dura pochi secondi. I tassisti escono tra il fumo, respirando a fatica e tossendo. La vicenda è stata denunciata poi da diversi tassisti sui social.

Sulla vicenda interviene Vincenzo Donzelli, segretario del sindacato Uti Taxi Napoli:

Il periodo del Covid è passato, ma sembrano essere passate anche le belle parole per i tassisti, gli unici che lavoravamo, garantivano mobilità alle persone, spesso abbiamo sostituito le ambulanze, portando i malati in ospedale, rischiando la vita e alcuni colleghi sono morti. Tutto scomparso. In queste sere c'è stato un attacco con estintori a colleghi. Noi diciamo no alle campagne d'odio contro una categoria di lavoratori che esplica servizio pubblico 7 giorni su 7 con tariffa amministrata. Chiediamo al Comune di dotarci di videocamere in auto perché la sicurezza dei lavoratori viene prima di tutti.

A denunciarlo l'Associazione Tassisti di Base, che in una nota scrive: "I conducenti di diversi taxi sono stati aggrediti al corso Umberto da centauri muniti di estintori a polvere. C'è un problema di sicurezza da affrontare. Lo chiediamo da tempo al Comune di Napoli, siamo una categoria a rischio e ciononostante nell'approvazione del bilancio non è stato stanziato nulla per noi del servizio pubblico non di linea".