A Napoli fulmine cade tra le case tra Barra e Ponticelli: scoppia l’incendio, distrutta una serra Un fulmine ha colpito una serra in via Cupa Vicinale Bolino, innescando un incendio. Sul posto i vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Paura nella zona orientale di Napoli, per un fulmine che è caduto tra le case nel primo pomeriggio di oggi. La folgore ha colpito una serra in via Cupa Bolino, nei pressi di via della Villa Romana e del Rione Lotto Zero, tra i quartieri di Barra e Ponticelli, innescando subito un incendio. In pochi minuti, a causa della presenza di piante e sterpaglie, le fiamme sono diventate alte.

Fulmine colpisce serra, arrivano i vigili del fuoco

Dall'incendio si è levata una alta nuvola di fumo, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ponticelli, che sono riusciti a domare le fiamme in poco tempo.

La Campania da questa mattina è nella morsa del maltempo, che sta flagellando la regione con tempeste di pioggia, grandine e fulmini. Questi ultimi si sono abbattuti soprattutto sulle aree costiere della penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana, sul Cilento, e nelle zone interne del Casertano, del Sannio e dell'Irpinia. Nubifragi si sono registrati a Montella, dove c'era la Festa della Castagna, e nel Salernitano, tra Fisciano e Mercato San Severino, con molte strade allagate. Mentre ad Ercolano è crollata una parte dello stadio.

Ma ci sono stati fulmini anche a Napoli. Uno di questi, come detto, attorno alle ore 14,00, ha colpito una serra nella zona orientale della città. L'esplosione del fulmine ha innescato subito fiamme alte, che sono state spente grazie all'intervento dei vigili del fuoco. La pioggia battente, ha poi fatto il resto, evitando che potessero propagarsi ulteriori focolai. La Protezione civile regionale, intanto, ha prorogato l'allerta meteo gialla anche per la giornata di domani, sabato 5 novembre.