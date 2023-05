A Napoli cittadinanza onoraria per Luciano Spalletti dopo la vittoria del terzo scudetto A Napoli proposta in Consiglio Comunale la cittadinanza onoraria per Luciano Spalletti, il tecnico toscano vincitore dello Scudetto alla guida degli azzurri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Luciano Spalletti

Cittadinanza onoraria di Napoli per Luciano Spalletti: è la proposta presentata in consiglio comunale a Palazzo San Giacomo dal consigliere Nino Simeone. E non è escluso che la cittadinanza onoraria possa essere consegnata subito dopo la festa ufficiale per la vittoria dello Scudetto. Ora la palla passa al Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e al consiglio comunale tutto che delibererà quanto prima la cittadinanza onoraria per il tecnico toscano, fresco vincitore del titolo nazionale.

Tra le motivazioni della richiesta della concessione della cittadinanza onoraria, si legge "l’esperienza e la capacità del tecnico, che ha saputo trainare, anche nei momenti di difficoltà, la squadra verso i tanti successi che hanno caratterizzato una stagione calcistica esaltante". E ancora:

Pur non essendo nato a Napoli, mister Spalletti ha manifestato, in molteplici occasioni, il suo amore e la sua ammirazione per questa città e per la sua gente. Ha dato lustro al nostro Comune in campo sportivo, a livello nazionale ed internazionale, rivelandosi inoltre, un esempio positivo per tanti giovani, ed è riuscito ad interpretare appieno lo spirito che contraddistingue noi napoletani: passione, tenacia, determinazione. Ha dimostrato, dunque, di sentirsi un napoletano di adozione e di aver instaurato un forte legame con la città.

Per questi motivi, dunque, il consigliere Simeone ha proposto di "intraprendere ogni utile azione volta a conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Napoli a Luciano Spalletti", considerandola "un pubblico attestato del sentimento di riconoscenza, di stima e di ammirazione, da parte dei cittadini napoletani, per il suo impegno sportivo ed umano. Come già accaduto in passato", prosegue la richiesta, "per altre grandi personalità che si sono distinte nello sport cittadino e che hanno ricevuto la cittadinanza onoraria, sarebbe un riconoscimento verso una persona che dato un contributo importante nel rafforzare l'immagine, il prestigio e l'identità partenopea, in Italia e nel mondo".